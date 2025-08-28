نئی دہلی: عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے امریکہ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرف کی مخالفت کرتے ہوئے مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف امریکہ نے بھارت پر پچاس فیصد ٹیرف لگا رکھا ہے، دوسری جانب مودی حکومت بھارت میں امریکی مصنوعات پر عائد ٹیرف ہٹانے جا رہی ہے۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر روئی کی مثال پیش کی۔
عام آدمی پارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ فی الوقت امریکہ سے بھارت آنے والی روئی پر 11 فیصد ٹیرف لگتا ہے۔ لیکن مرکزی حکومت نے اسے 30 ستمبر تک صفر کر دیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ سے آنے والی روئی کی قیمت ملک میں کسانوں کی اگائی جانے والی کپاس سے 15 سے 20 روپے سستی ہوگی۔ بہت سے کپڑا مینوفیکچرنگ کمپنیاں، کاروباری افراد امریکی کپاس خریدیں گے. ملک میں کسانوں کی طرف سے کاشت کی جانے والی کپاس اکتوبر سے مارکیٹ میں آئے گی۔ لیکن تب تک امریکی کپاس خریدی جا چکی ہوگی، جس کی وجہ سے ملک کے کسانوں کی کپاس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔
कपास किसानों के हक में आवाज बुलंद करेगी AAP🔥— AAP (@AamAadmiParty) August 28, 2025
7 सितंबर 2025 को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में आम आदमी पार्टी किसानों के हक में सभा करेगी।
मैं सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों को कहना चाहता हूँ इन ग़रीब किसानों को बचाने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा।
-… pic.twitter.com/UO9pqRbE1b
'مرکزی حکومت امریکہ کے دباؤ کے سامنے جھک گئی'
کیجریوال نے کہا کہ پچھلے سال بھی کپاس کی کم از کم قیمت 7700 روپے فی کوئنٹل تھی۔ لیکن کسانوں نے اپنی کپاس کم از کم قیمت سے بھی کم دام پر 7000 روپے اور کچھ عرصے بعد 6000 روپے فی کوئنٹل کے حساب سے فروخت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی لاگت بھی وصول نہیں کر پاتے۔ معاشی بحران کی وجہ سے کسان خودکشی بھی کر رہے ہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ صرف مہاراشٹر میں 727 کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ مرکزی حکومت امریکہ کے دباؤ کے سامنے کیوں جھک گئی؟ انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک نے اپنے ملک میں امریکی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا دیا ہے جب کہ امریکی ٹیرف کی مخالفت کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مودی نے کسانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔
Trump के आगे भीगी बिल्ली बने मोदी‼️— AAP (@AamAadmiParty) August 28, 2025
👉अमेरिकी कपास पर Import Duty हटाने से उन इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जहां पहले ही किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं
👉 Donald Trump ने गुंडागर्दी करके भारत पर 50% Tariff लगाया है। इसके जवाब में हमें भी कपास पर 50% Tariff कर देना… pic.twitter.com/vaU8dVdRau
'ٹرمپ کو ڈرا کر جھکنے پر مجبور کرنا پڑے گا'
کیجریوال نے کہا کہ امریکہ نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے۔ ہمیں کپاس پر ٹیرف 11 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کو ڈرا کر جھکنے پر مجبور کرنا پڑے گا۔ چین، یورپ، میکسیکو نے ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ٹرمپ ایک بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے۔ پتہ نہیں مودی جی کی کیا مجبوری ہے۔ وہ ٹرمپ کے سامنے بھیگی بلی کی طرح ہو گئے ہیں۔ 140 کروڑ لوگ کمزور نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک بھارت کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھارت کے عزت و وقار کا معاملہ ہے۔
किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा PM मोदी का यह फैसला ‼️— AAP (@AamAadmiParty) August 28, 2025
♦️ PM मोदी ने Trump के दबाव में अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% की Import Duty हटाई है, इससे अमेरिकी कपास भारतीय किसानों की कपास से सस्ते दाम पर मिलेगी
♦️ PM नरेंद्र मोदी के इस फैसले के कारण ढेरों किसान आत्महत्या… pic.twitter.com/MVtOEMM4Hv
'کسانوں، تاجروں اور ہم وطنوں کے ساتھ دھوکہ'
کیجریوال نے مرکزی حکومت سے کہا کہ ہمت دکھائیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اڈانی کا کیس امریکہ میں چل رہا ہے۔ اڈانی کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ ملک کے کسانوں، تاجروں اور عوام کے ساتھ غداری ہے۔ امریکہ نے کپاس سے ہٹائی گئی 11 فیصد ڈیوٹی کو بحال کیا جائے۔ ٹرمپ کی غنڈہ گردی کا سامنا کرنے کے لیے محصولات عائد کیے جائیں۔ امریکہ سے آنے والی تمام اشیا پر 50% ٹیرف لگائیں۔
मोदी जी, Adani को बचाने के लिए देश को दांव पर लगा रहे⁉️— AAP (@AamAadmiParty) August 28, 2025
मोदी जी, आज पूरा देश जानना चाहता है कि आप अमेरिका के आगे झुके हुए क्यों हैं?
आज लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में Adani को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए आप देश को दांव पर लगा रहे हैं। अगर यह सच है तो यह देश के साथ बहुत बड़ा… pic.twitter.com/BdWr88ZMLb
آپ کو بتا دیں کہ کیجریوال کی پریس کانفرنس میں سوربھ بھاردواج دائیں طرف اور آتشی بائیں طرف بیٹھے تھے، لیکن ان دونوں لیڈروں نے کوئی بات نہیں رکھی۔ کیجریوال نے اس معاملے کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات نہیں نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سات ستمبر کو وہ کسانوں کے مسئلہ پر گجرات میں ایک اجلاس سے خطاب کرنے جائیں گے۔
مزید پڑھیں:
ملازمتوں سے ترقی تک، ٹرمپ کے 50 فیصد ٹیرف کا ہندوستان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہاں جانیں
ٹرمپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، بھارت پر ستائیس اگست سے پچاس فیصد ٹیرف لاگو ہو گا
روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس
اتنا ٹیرف لگاؤں گا کہ آپ کا سر چکرائے گا، ٹرمپ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ پر بول پڑے، پی ایم مودی کو کہا بہت ہی شاندار