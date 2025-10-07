گرینڈ الائنس میں سیٹوں کی تقسیم کا فارمولہ تقریباً طے پا گیا، کانگریس کتنی سیٹوں پر مقابلہ کرے گی؟
بہار کے انچارج اے آئی سی سی سکریٹری سشیل پاسی نے کہا کہ چند کو چھوڑ کر زیادہ تر سیٹیں مختص کر دی گئی ہیں۔
Published : October 7, 2025 at 8:10 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن کی جانب سے بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں۔ اس اعلان کے ایک دن بعد، کانگریس پارٹی نے انڈین بلاک کے درمیان سیٹوں کی تقسیم اور پارٹی کے اندر امیدواروں کے انتخاب کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔
بہار کی 243 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات 6 اور 11 نومبر کو ہوں گے۔ نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔ اپوزیشن انڈیا بلاک کو امید ہے کہ برسراقتدار این ڈی اے اتحاد کو بے دخل کر دیا جائے گا، جو دہائیوں سے برسراقتدار ہے۔
مزید برآں، ہائی کمان نے اے آئی سی سی مینیجرز اور ریاستی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ نشستوں کی تقسیم کے مذاکرات کو آگے بڑھائیں اور جلد از جلد ایک معاہدے تک پہنچ جائیں۔ اسی مناسبت سے، بہار کے لیے انڈیا بلاک کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منگل کی رات کو ہوگی، اور ایک یا دو دن میں حتمی فارمولے کا اعلان کیا جائے گا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ اپوزیشن پچھلے کچھ مہینوں سے اسمبلی انتخابات کے لئے جارحانہ طور پر مہم چلا رہی ہے اور خود کو حکمراں این ڈی اے کے متبادل کے طور پر کھڑا کر رہی ہے۔ اس لیے بلاک کو اندرونی معاملات پر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اور حکمران اتحاد کے اندر جاری لڑائی کے بجائے اتحاد کی تصویر پیش کرتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے۔
اے آئی سی سی کے سکریٹری انچارج بہار، سشیل پاسی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "چند کو چھوڑ کر زیادہ تر سیٹیں مختص کر دی گئی ہیں۔ ہمیں نئے اتحادیوں کے لیے کچھ سیٹیں چھوڑنی ہوں گی۔ ہمیں امید ہے کہ سیٹوں کی تقسیم کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ مرکزی الیکشن کمیٹی 8 اکتوبر کو میٹنگ کرے گی اور کانگریس کی زیادہ تر سیٹوں کو حتمی شکل دے گی، لیکن ان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔"
انڈیا بلاک کے اندر پہنچی نئی سمجھوتے کے مطابق، کانگریس، جس نے 2020 کے اسمبلی انتخابات میں 70 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا، اس بار تقریباً 60 سیٹیں جیتنے کا امکان ہے۔ کانگریس نے 19 سیٹیں جیتی تھیں لیکن فی الحال اس کے پاس 17 ایم ایل اے ہیں۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق چند کو چھوڑ کر زیادہ تر ایم ایل ایز کو ٹکٹ ملنے کا امکان ہے۔ ریاستی یونٹ کے سربراہ راجیش کمار رام کٹمبا سیٹ سے انتخاب لڑ سکتے ہیں، جبکہ کانگریس لیجسلیٹیو پارٹی کے لیڈر شکیل احمد خان کدوا سیٹ سے میدان میں اتریں گے۔
آر جے ڈی، جس نے 2020 میں 140 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا، 130-135 سیٹیں جیتنے کی امید ہے، جبکہ وی آئی پی تقریباً 15 سیٹیں جیت سکتی ہے، جے ایم ایم تین، آر ایل جے پی دو، اور بائیں بازو کی پارٹیاں 35-40 سیٹیں جیت سکتی ہیں۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ وی آئی پی سربراہ مکیش ساہنی زیادہ سیٹوں کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے انہیں راضی کر لیا ہے۔
اے آئی سی سی کے عہدیدار چندن یادو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ٹکٹ کا انتخاب کانگریس کے ساتھ ساتھ اس کے اتحادی شراکت داروں کے لیے بھی اہم ہوگا۔ ذات پات کے مساوات کو متوازن کرنے اور اچھے امیدواروں کو میدان میں اتارنے سے ہمیں یقینی طور پر انتخابات جیتنے میں مدد ملے گی کیونکہ ووٹر تبدیلی کی تلاش میں ہیں۔ کانگریس کو بھی اس بار اپنی نشستوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ پارٹی زمین پر سرگرم ہے۔"
کانگریس اسکریننگ کمیٹی کے اراکین نے حالیہ ہفتوں میں ریاست کا دورہ کیا تاکہ مقامی کارکنوں سے ممکنہ امیدواروں کے بارے میں رائے حاصل کی جا سکے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ ممکنہ امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرتے وقت متعلقہ ضلعی یونٹ کے سربراہوں کی رائے کو بھی مدنظر رکھا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹکٹ کی خواہش رکھنے والوں کی جانب سے تقریباً 1500 درخواستیں موصول ہوئیں جو کہ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں زیادہ ہے۔