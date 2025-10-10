افغانوں کی ہمت کا امتحان نہ لیا جائے، جانیے افغان وزیر خارجہ نے ایسا کیوں کہا؟
افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ حملہ افغان سرحد کے قریب دور دراز علاقوں میں ہوا۔
نئی دہلی: ہندوستان پہنچنے والے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے جمعہ کو پاکستان کو خبردار کیا کہ افغانوں کی ہمت کا امتحان نہ لیا جائے۔ ہم ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔
بھارت میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "...افغانوں کی ہمت کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اسے سوویت یونین، امریکہ اور نیٹو سے وضاحت کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ کھیلنا درست نہیں ہے..."
ہم نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں
افغان وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ "سرحد کے قریب دور دراز علاقوں میں حملہ ہوا ہے، ہم پاکستان کی اس کارروائی کو غلط سمجھتے ہیں، مسائل اس طرح حل نہیں ہوسکتے... ہم نے بات چیت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، وہ اپنے مسائل خود حل کریں"۔
"ہم ایک آزاد قوم ہیں"
ان کا مزید کہنا تھا کہ 40 سال بعد افغانستان میں امن اور ترقی ہے۔ اس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے... ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ اگر ہمارے یہاں امن ہے تو لوگ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔
ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ ملاقات
قبل ازیں انہوں نے ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران، جے شنکر نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں ٹیکنیکل مشن کو اب ہندوستانی سفارت خانے کا درجہ دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ اگست 2021 میں طالبان کے افغان حکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بھارت نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ اور قونصل خانے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد، بھارت نے 2022 میں افغانستان میں ایک تکنیکی ٹیم بھیج کر وہاں اپنی سفارتی موجودگی دوبارہ قائم کی۔ سفارت خانہ اب دوبارہ کھل جائے گا۔
افغان وزیر خارجہ متقی کے ساتھ ملاقات کے دوران، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا، "مجھے آج کابل میں ہندوستان کے تکنیکی مشن کو ہندوستانی سفارت خانے کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔"