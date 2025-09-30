غزہ امن منصوبے کی پی ایم مودی کی حمایت پر اسرائیل خوش، اسرائیل نے کیا خیرمقدم
وزیراعظم مودی نے منگل کو ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کا خیرمقدم کیا اور اسے خطے میں استحکام کی طرف ایک قدم قرار دیا۔
Published : September 30, 2025 at 3:38 PM IST
نئی دہلی/یروشلم: ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر ریوین آزر نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کا غزہ میں تنازعہ کو ختم کرنے کے مقصد سے امریکی زیرقیادت امن منصوبے کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور دیگر ممالک سے بھی اس اقدام کی حمایت کرنے پر زور دیا۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی موجودگی میں اپنے 20 نکاتی امن منصوبے کی نقاب کشائی کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ دریں اثنا، اسرائیلی حکومت نے غزہ میں امن کی واپسی کے منصوبے پر ہندوستان کے موقف کی تعریف کی ہے۔
نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آذر نے اس پیشرفت کو "تاریخی" قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ "کل ہم نے وائٹ ہاؤس میں جو کچھ دیکھا وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبے کی پیشکش ہے۔ اس میں ایک وژن بھی پیش کیا گیا، جو مستقبل کے لیے ایک وژن ہے"۔ قبل ازیں منگل کو وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور اسے خطے میں استحکام کی طرف ایک قدم قرار دیا۔
طویل مدتی پائیدار امن اور سلامتی
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "ہم صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے غزہ کے تنازعہ کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبے کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یہ فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ساتھ ساتھ وسیع تر مغربی ایشیائی خطے کے لیے طویل مدتی اور پائیدار امن، سلامتی اور ترقی کے لیے ایک قابل عمل راستہ پیش کرتا ہے۔"
کیا منصوبے کو عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے؟
آزر نے کہا کہ اس منصوبے کو وسیع بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا، "اس منصوبے کو عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے اس منصوبے کے لیے صدر ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ اسے مسلم ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ اسے بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ اسے وزیر اعظم مودی کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہوں نے صرف ٹویٹ کر کے اس کی حمایت کی ہے۔ ہم وزیر اعظم مودی کے اس منصوبے کی حمایت کے لیے ان کے بہت مشکور ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔"
انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کا تحفظ
مجوزہ فریم ورک کے تحت فلسطینی خود مختاری کے لیے ضروری شرائط کا خاکہ پیش کرتے ہوئے، آزر نے گورننس اور قانون کی حکمرانی کو کلیدی عناصر کے طور پر اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تقاضوں میں آئین یا مساوی فریم ورک، آزاد پریس، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کا تحفظ اور ایک آزاد عدلیہ شامل ہے جو مناسب عمل کو یقینی بنائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مالیاتی اداروں کو شفاف، خود مختار اور قابل اعتماد ہونا چاہیے، انسداد بدعنوانی کے طریقہ کار، سرمایہ کاری اور معاہدوں کے لیے قانونی تحفظات، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی رکنیت کے معیار پر پورا اترنے کی صلاحیت۔ آذر نے تعلیمی اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا، نصاب اور نصابی کتابوں سے اشتعال انگیزی کو ہٹانے اور تشدد یا مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے اکسانے کو روکنے پر زور دیا۔
امن کے وژن کی پاسداری بھی ضروری
انہوں نے مزید کہا کہ شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے تمام علاقوں کا کنٹرول، مکمل غیر فوجی سازی، اور امن کے وژن کی پاسداری بھی ضروری شرائط ہیں۔ اسرائیلی ایلچی نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد، اسرائیل اس وقت تک یلو لائن سے پیچھے ہٹ جائے گا جب تک کہ وہ مقررہ حفاظتی حدود کو محفوظ نہیں کر لیتا۔
انہوں نے علاقائی اسٹیک ہولڈرز کے تعمیری کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "حماس کے بارے میں مصر اور قطر کا موقف مضبوط ہے، اور عربوں میں وسیع اتفاق رائے ہے، امکان ہے کہ حماس اب اسے قبول کر لے گی۔"
ڈیڈ لائن 72 گھنٹے مقرر کی گئی
غزہ کی انتہا پسندی کے خلاف تحریک کا مطالبہ کرتے ہوئے آذر نے امید ظاہر کی کہ اقتصادی تعاون آگے بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ غزہ میں انتہا پسندی کے خلاف تحریک ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ممکن ہو گا۔ ہم اسرائیل کی اقتصادی کامیابی کو فلسطین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ حماس یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک آخری تاریخ طے کرے گی۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیڈ لائن 72 گھنٹے مقرر کی گئی ہے۔