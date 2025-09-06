انجینئر رشید کو نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے پارلیمنٹ جانے کی اجازت ملی

پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ایم پی انجینئر رشید کو نائب صدرکے انتخاب میں ووٹ ڈالنےکے لیے9 ستمبر کو پارلیمنٹ جانے کی اجازت دے دی ہے۔
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے دہشت گردی کی فنڈنگ کے ملزم اور ایم پی انجینئر رشید کو نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے 9 ستمبر کو پارلیمنٹ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج چندر جیت سنگھ نے رشید کو پارلیمنٹ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نائب صدر کا انتخاب 9 ستمبر کو ہونا ہے۔ اس الیکشن میں ممبران پارلیمنٹ ووٹ ڈالتے ہیں۔
قبل ازیں عدالت نے رشید کو 24 جولائی سے 4 اگست تک پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ انجینئر رشید نے جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً ایک لاکھ ووٹوں سے شکست دے کر لوک سبھا انتخابات 2024 میں کامیابی حاصل کی تھی۔ انجینئر رشید کو این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔
16 مارچ 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انجینئر رشید، حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، شبیر شاہ اور مسرت عالم، ظہور احمد وتالی، بٹہ کراٹے، آفتاب احمد شاہ، اوتار احمد شاہ، نعیم خان، بشیر احمد بٹ اللہ علی اور دیگر ملزمان کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کے تعاون سے لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف، جیش محمد جیسی تنظیموں نے جموں و کشمیر میں شہریوں اور سیکورٹی فورسز پر حملے اور تشدد کیا۔ 1993 میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا قیام علیحدگی پسند سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیا گیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق حافظ سعید نے حریت کانفرنس کے لیڈروں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے حوالا اور دیگر چینلز کے ذریعے رقم کا لین دین کیا۔ انہوں نے اس رقم کو وادی میں بدامنی پھیلانے، سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے، اسکولوں کو جلانے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ وزارت داخلہ کو اس کی اطلاع ملنے کے بعد این آئی اے نے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔