ہر سو میں سے پندرہ ہندوستانی ذہنی امراض کا شکار، ٹیلی مانس ایپ اس کا حل بن گیا - TELE MANAS APP

بھارت میں ذہنی صحت کے بحران کے درمیان، ٹیلی-مانس ایپ نے 24 لاکھ سے زیادہ کالس کو سنبھال کر اور دور دراز علاقوں میں مدد فراہم کرکے خدمات کو قابل رسائی بنایا ہے۔

ہندوستانی ذہنی امراض کا شکار (canva علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 4:35 PM IST

نئی دہلی: ہندوستان میں خودکشی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافے اور دماغی صحت کی خدمات کی شدید کمی کے درمیان، مرکزی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ٹیلی مانس موبائل ایپلیکیشن لاکھوں لوگوں کے لیے ذہنی بیماریوں سے صحت یاب ہونے کی ایک نئی امید بن کر ابھری ہے۔

وزارت صحت کی طرف سے چلائے جانے والے اس ڈیجیٹل اقدام نے اب تک 24 لاکھ سے زیادہ کالز کو کامیابی سے ہینڈل کیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ذہنی صحت کے بحران سے دوچار لوگوں کے لیے کتنا بڑا ریلیف بن گیا ہے۔

خودکشی کے بڑھتے واقعات

نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (این سی آر بی) کے اعداد و شمار کے مطابق، 2021 اور 2022 میں ہندوستان میں خودکشی کے کل 3,34,957 واقعات درج ہوئے۔

  • 2021: 1,64,033 مقدمات
  • 2022: 1,70,924 مقدمات

خودکشی کے ان واقعات میں سے زیادہ تر واقعات مہاراشٹرا، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور مغربی بنگال جیسی ریاستوں میں رپورٹ ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی خرابی، سماجی دباؤ، بے روزگاری اور مناسب مشاورت کا فقدان خودکشی کی بڑی وجوہات ہیں۔

دماغی صحت: ایک سنگین قومی بحران

ایک قومی سروے کے مطابق ہندوستان کی بالغ آبادی کا تقریباً %15 کسی نہ کسی ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ علاج کا فرق 70 سے 92 فیصد کے درمیان ہے، یعنی بڑی تعداد میں لوگ ضرورت کے باوجود علاج کروانے سے قاصر ہیں۔ ہندوستان میں 11 کروڑ سے زیادہ لوگ دماغی صحت کے امراض کا شکار ہیں جن میں سے 80 فیصد کو بروقت مدد نہیں ملتی۔

ٹیلی مانس: خدمات ہر کونے تک پہنچتی ہیں

دماغی صحت کی خدمات کو قابل رسائی، خفیہ اور سستی بنانے کے مقصد کے ساتھ، مرکزی حکومت نے 2022 میں نیشنل ٹیلی مینٹل ہیلتھ پروگرام (Tele-MANAS) شروع کیا۔

  1. ہیلپ لائن نمبر: 14416 (ٹول فری)
  2. خدمات 20 زبانوں میں دستیاب ہیں۔
  3. ملک بھر کی 36 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 53 ٹیلی مانس سیل قائم کیے گئے ہیں۔
  4. اب تک 24,52,479 کالیں موصول ہوئی ہیں۔

سب سے زیادہ کال موصول کرنے والے مراکز

مرکزکالوں کی تعداد
چنئی (104 ہیلپ لائن) 2,48,988 کالز
حیدرآباد 1,61,477 کالز
بریلی 1,43,951 کالز

عالمی تعریف

معروف ماہر نفسیات پرینکا سریواستو کے مطابق ٹیلی مانس نے بھارت میں ذہنی صحت کی خدمات کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) نے بھی سراہا ہے اور اسے "ذہنی صحت کی دیکھ بھال کا ایک جدید اور مؤثر ماڈل" قرار دیا ہے۔

خدمات کیا ہیں؟

  1. ٹیلی مانس ایپ اور ہیلپ لائن کے ذریعے درج ذیل خدمات دستیاب ہیں
  2. ٹیلی فون پر مبنی ذہنی مشاورت
  3. سائیکو تھراپی
  4. نفسیاتی مشاورت
  5. سنگین صورتوں میں ریفرل سروسز
  6. ان تمام خدمات تک فرد کسی جغرافیائی رکاوٹوں یا زیادہ اخراجات کے بغیر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

ذہنی امراض کی وجہ سے خودکشیاں

این سی آر بی کے مطابق پاگل پن اور ذہنی بیماری کی وجہ سے خودکشی کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔

سال خودکشی کے واقعات
202113,644 مقدمات
202214,478 مقدمات

ریاست کی بنیاد پر اسٹیٹس

ریاست اسٹیٹس
کرناٹک1,788 → 2,375
مدھیہ پردیش 1,663 → 1,744
تمل ناڈو1,479 → 1,258
مہاراشٹر1,342 → 1,296

مانس ایپ اور ہیلپ لائن ایک انقلابی قدم

ہندوستان میں ذہنی صحت کے بارے میں بڑھتی ہوئی سنجیدگی کے درمیان، ٹیلی مانس ایپ اور ہیلپ لائن ایک انقلابی قدم کے طور پر ابھری ہے۔ یہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کو مدد فراہم کر رہا ہے بلکہ ذہنی صحت کے بارے میں معاشرے میں بیداری بھی بڑھا رہا ہے۔ تاہم، علاج کے فرق کو پورا کرنے اور ذہنی امراض کو بدنما داغ سے آزاد کرنے کی طرف ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔

