وزیر اعظم مودی نے یوم اساتذہ پر دی مبارکباد، اساتذہ کے عزم اور ہمدردی کی تعریف کی - TEACHERS DAY 2025

ہر سال ٹیچرس ڈے کے موقع پر صدر جمہوریہ نمایاں اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ تفصیل کے لیے پڑھیں۔

ٹیچرس ڈے پر وزیر اعظم مودی کی نیک خواہشات (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 11:43 AM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو یوم اساتذہ پر تمام ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کے ذہنوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی لگن کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ ایک مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد ہیں۔ قبل ازیں انہوں نے سابق صدر سرو پلی رادھا کرشنن کو بھی ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔

سوشل میڈیا 'X' پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ سب کو، خاص کر تمام محنتی اساتذہ کو یوم اساتذہ مبارک! ذہن کی پرورش کے لیے اساتذہ کی لگن ایک مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ ان کا عزم اور ہمدردی قابل ذکر ہے۔ وزیر اعظم نے پوسٹ میں مزید لکھا کہ ہم ایک ممتاز عالم اور استاد ڈاکٹر ایس رادھا کرشنن کی یوم پیدائش پر ان کی زندگی اور افکار کو یاد کرتے ہیں۔

سرو پلی رادھا کرشنن کا یوم پیدائش

اس موقع پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال اس دن ملک کے دوسرے صدر، ممتاز فلسفی اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کی یاد میں یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں اساتذہ کی خدمات کو تسلیم کرنے اور ان کی مدح سرائی کرنے کا دن ہے۔

وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا اساتذہ کو خراج

اس کے ساتھ ہی مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ان تمام اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا جو طلباء کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ملک کے دوسرے صدر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، انہوں نے مشہور ریت آرٹسٹ سدرشن کی تخلیق کردہ ایک خوبصورت ریت آرٹ ورک کی تصویر شیئر کی۔ سوشل میڈیا 'X' پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "شری سدرشن جی کی طرف سے اساتذہ کو شاندار خراج عقیدت۔ یوم اساتذہ پر، میں ان تمام گرووں کو سلام کرتا ہوں جو طلباء کو ان کی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ان کی محنت اور لگن عمدگی کو فروغ دے رہی ہے، زندگیوں کو روشن کر رہی ہے اور قومی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔

راج ناتھ سنگھ کی تمام اساتذہ کو مبارکباد

وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تمام اساتذہ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے پوسٹ کیا کہ تمام اساتذہ کو یوم اساتذہ مبارک ہو۔ وہ رہنمائی کی روشنیاں ہیں جو نوجوان ذہنوں کی تشکیل کرتی ہیں، اقدار کو ابھارتی ہیں اور مستقبل کے لیڈروں کی پرورش کرتی ہیں۔ اس دن، میں سابق صدر ڈاکٹر ایس رادھا کرشنن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کا وژن اور دانشمندی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔

صلاحیت مند اساتذہ کو اعزاز

ٹیچرس ڈے کے موقع پر خبر کے مطابق، ہر سال اس دن صدر جمہوریہ وگیان بھون میں اساتذہ کو قومی ایوارڈ پیش کرتے ہیں۔ یہ باوقار سالانہ ایوارڈ صلاحیت مند اساتذہ کو اعزاز دیتا ہے جن کی لگن اور عزم نے تعلیمی معیار کو بڑھایا ہے اور ان کے طلباء کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو قومی ایوارڈ یافتہ اساتذہ سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہند نے ملک کے اساتذہ کو قومی ایوارڈ دیا ہے۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے معاشرے میں اساتذہ کے فطری احترام کی تعریف کی اور انہیں قوم کی تعمیر میں ایک طاقتور قوت قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ کا احترام صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی بھر کی لگن اور اثر و رسوخ کا اعتراف ہے۔

