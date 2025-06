ETV Bharat / bharat

سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائی توہین عدالت ہے: ارشد مدنی - ACTION AGAINST MADRASAS

جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی ( Photo Credit : ETV Bharat )

اعظم گڑھ، اترپردیش: اتوار کو سرائے میر میں منعقدہ جمعیۃ علماء ہند کی آل انڈیا مدرسہ سکیورٹی کانفرنس کے دوران جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائی توہین عدالت ہے۔ مدنی نے کہا کہ مدارس کے تحفظ کے لیے ہماری لڑائی قانونی طور پر جاری رہے گی۔ اس دوران مدنی نے مدرسہ چلانے والوں سے دستاویزات درست کرنے کو کہا۔ مولانا ارشد مدنی آل انڈیا مدرسہ سکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں (Video Credit : ETV Bharat) کورٹ نے کارروائی پر روک لگا دی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی درخواست پر 21 اکتوبر 2024 کو سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی تین رکنی بنچ نے مدارس کے خلاف کسی بھی کارروائی پر روک لگا دی تھی اور ان تمام نوٹسوں پر روک لگا دی تھی جو مختلف ریاستوں خصوصاً اتر پردیش حکومت کی طرف سے مدارس کو جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے کہا تھا کہ جب تک عدالت کی طرف سے نوٹس جاری نہیں ہوتا، اگر اس سلسلے میں مرکزی یا ریاستی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس یا حکم جاری کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ آل انڈیا مدرسہ سیکورٹی کانفرنس میں پہنچے برادری کے لوگ (Photo Credit : ETV Bharat) سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی اس پابندی کے باوجود مدارس، درگاہوں، عیدگاہوں اور قبرستانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ سینکڑوں مدارس کو غیر آئینی قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے اور کئی مدارس کو مسمار بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی یہ مہم سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مولانا ارشد مدنی آل انڈیا مدرسہ سکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں (Photo Credit : ETV Bharat)

