طالبات سے جنسی زیادتی کے ملزم سوامی کے 18 بینک اکاؤنٹس اور 28 ایف ڈی فریز، گرفتاری کے لیے چھاپے ماری جاری
دہلی پولیس نے ایک آشرم کے سوامی کے خلاف جنسی استحصال کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ پوری کہانی جانیں۔۔۔
Published : September 27, 2025 at 8:32 PM IST
نئی دہلی: وسنت کنج علاقے میں ایک پرائیویٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ کی طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے میں پولیس نے ملزم سوامی چیتانیانند سرسوتی کے ذریعہ بنائے گئے ٹرسٹ کے 18 بینک کھاتوں اور 28 فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس کو فریز (منجمد) کر دیا ہے، جن میں تقریباً آٹھ کروڑ روپے (800 ملین روپے) ہیں۔ اس کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔
ساؤتھ ویسٹ ڈسٹرکٹ پولیس کی ایڈیشنل ڈی سی پی ایشوریہ سنگھ کے مطابق ملزم کے خلاف مبینہ سری شاردا پیٹھم، سرنگیری پراپرٹی میں دھوکہ دہی، جعلسازی اور کروڑوں روپے کے غبن کے سنگین الزامات ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے اس کے تمام اکاؤنٹس، فکسڈ ڈپازٹ اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز منجمد کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی ملزم کو زیادہ دیر تک فرار ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا۔ پولیس کی جانچ میں پتہ چلا کہ ملزم سوامی کا آخری معلوم لوکیشن آگرہ تھا جس کے بعد دہلی پولیس نے آگرہ پولیس سے رابطہ کیا۔ آگرہ پولیس نے بھی تفتیش شروع کر دی ہے۔ وہ اس بات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ ملزم کب آگرہ پہنچا، وہ کہاں ٹھہرا اور اس کی مدد کون کر رہا تھا۔
سوامی کے خلاف ایک پرائیویٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ میں 17 طالبات کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی کے مطابق جانچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوامی نے مبینہ طور پر انسٹی ٹیوٹ پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا تھا اور اس کو چلانے والے جگد گرو شنکراچاریہ مہاسستھانم دکشنمنایا سری شاردا پیٹھم کی جائیدادوں کو مالی فائدے کے لیے نجی کمپنیوں کو لیز پر دیا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر یہ رقم مہنگی گاڑیاں خریدنے میں استعمال کی۔ پولیس نے اطلاع دی ہے کہ سوامی کے قبضے سے اب تک دو کاریں ملی ہیں، جن میں سے ایک وولوو کار ہے جس پر جعلی سفارتی نمبر پلیٹ ہے اور فرضی پتے پر رجسٹرڈ ہے۔
گذشتہ دو دنوں کے دوران پولیس نے ادارے کے دفتر، سوامی کے دفتر اور ان کی نجی رہائش گاہ کی تلاشی لی۔ جائے وقوعہ سے کئی اہم دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس ٹیم نے الزامات لگانے والی تمام طالبات کے داخلے کے کاغذات بھی ضبط کرلئے ہیں۔ پولیس نے بابا کے دو دیگر قریبی ساتھیوں سے دو گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ افسران ملزم کے ممکنہ مقام اور طلبہ کے الزامات میں ان کے کردار کی تفتیش کر رہے ہیں۔
جمعہ کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے بابا کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ بابا نے اپنے خلاف درج مبینہ دھوکہ دہی، جعلسازی اور مجرمانہ سازش کے مقدمے میں گرفتاری سے تحفظ مانگا تھا۔ تاہم ایڈیشنل سیشن جج ہردیپ کور نے کہا کہ موجودہ کیس کی تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ تفتیشی افسر کو درخواست گزار اور ملزم کی تحویل میں پوچھ گچھ کی ضرورت ہے تاکہ دھوکہ دہی، دھوکہ دہی، سازش اور فنڈز کے غلط استعمال کی پوری زنجیر سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اپنے دیے گئے پتے پر موجود نہیں اور اس کا موبائل فون بند ہے۔ الزامات کی سنگینی اور جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ملزم کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
