بہار ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کا بڑا تبصرہ، کہا الیکشن کمیشن کو آدھار کارڈ قبول کرنا چاہئے - SC ON BIHAR SIR

عدالت نے الیکشن کمیشن کو 65 لاکھ ووٹرز کی فہرست جاری کرنے کا حکم دیا تھا جن کے نام ڈرافٹ لسٹ میں شامل نہیں تھے۔

بہار ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کا بڑا تبصرہ، کہا الیکشن کمیشن کو آدھار کارڈ قبول کرنا چاہئے
بہار ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کا بڑا تبصرہ، کہا الیکشن کمیشن کو آدھار کارڈ قبول کرنا چاہئے (ANI)
Published : August 22, 2025 at 3:49 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بہار اسپیشل انٹینسیو ریویژن کیس کی سماعت کرتے ہوئے اہم ریمارکس دیے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ آدھار کارڈ کو ان 11 دستاویزات میں سے ایک کے طور پر قبول کرے جو ووٹر لسٹ کے جاری خصوصی نظر ثانی کے دوران جمع کیے جاسکتے ہیں۔ اس فیصلے سے ووٹر کی شناخت کے عمل کو ہموار کرنے اور زیادہ شہریوں کو اندراج کرنے میں مدد ملے گی۔

انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی گہری نظرثانی' کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ دوبارہ شامل کرنے کی درخواست ان 11 معیارات میں سے کسی ایک کے ساتھ یا آدھار کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہے۔

جسٹس ریتھو کی سربراہی والی بنچ نے بہار کی سیاسی جماعتوں پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے دعوے اور اعتراضات داخل کرنے میں ایس آئی آر کے دوران ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے باہر رہنے والے لوگوں کی مدد کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔

بی ایل اے نے صرف دو اعتراضات دائر کئے

بنچ نے زبانی طور پر کہا کہ چونکہ سیاسی جماعتوں کے تقریباً 1.6 لاکھ بی ایل اے ہیں، لیکن ان سے صرف دو اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ جس پر سپریم کورٹ کے روبرو دلیل دی گئی کہ بی ایل اے کی جانب سے دیے گئے اعتراضات کو الیکشن افسران قبول نہیں کر رہے۔

سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اس دلیل کا نوٹس لیا کہ بہار کی ایس آئی آر مہم میں 85,000 نئے ووٹر سامنے آئے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول ایجنٹس کی طرف سے صرف دو اعتراضات داخل کیے گئے ہیں۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسئلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ پر جاری خصوصی نظرثانی سے پیدا ہوا ہے جس میں بہار میں اپوزیشن جماعتوں نے مبینہ طور پر بغیر درست تصدیق کے حقیقی ووٹرز کے نام ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ ایس آئی آر کا عمل غیر منصفانہ ہے کیونکہ ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے کے لیے درکار 11 دستاویزات میں آدھار شامل نہیں ہے، جو دوسروں کے مقابلے ایک عام دستاویز ہے۔

ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے 65 لاکھ لوگوں کے نام نکالے گئے

الیکشن کمیشن نے پیر 18 اگست کو ایس آئی آر کے عمل کے تحت عوامی ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نکالے گئے 65 لاکھ لوگوں کے نام جاری کر دیئے۔ یہ پیشرفت اس وقت سامنے آئی ہے جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 19 اگست تک ہٹائے گئے ناموں کو شائع کرنے اور 22 اگست تک تعمیل رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی تھی۔

انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق تمام پولنگ سٹیشنوں پر غیر حاضر، منتقل شدہ اور مردہ ووٹرز کے نام شائع کر دیے ہیں اور یہ آن لائن بھی شائع کیے جائیں گے۔

بہار کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے مطابق اے ایس ڈی کی فہرستیں روہتاس، بیگوسرائے، اروال، سیوان، بھوجپور، جہان آباد، لکھی سرائے، بنکا، دربھنگہ، پورنیہ اور دیگر مقامات کے پولنگ اسٹیشنوں پر آویزاں کی گئی ہیں۔

TAGGED:

BIHAR SIRELECTION COMMISSIONAADHAAR CARDBIHAR VOTER LISTSC ON BIHAR SIR

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

