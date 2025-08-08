نئی دہلی: سپریم کورٹ نے 15 مئی 2025 کو دیے گئے اپنے فیصلے کا ایک حصہ آج جمعہ کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اس حکم میں، اتر پردیش حکومت کو مندر کے ارد گرد ایک راہداری بنانے کے لیے ورنداون، متھرا میں شری بانکے بہاری مندر کے فنڈز سے 500 کروڑ روپیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی کی بنچ نے کیس کی سماعت کی۔
ریاستی حکومت نے اس ماہ کے شروع میں عدالت عظمیٰ کے سامنے دلیل دی تھی کہ مندر کے بہتر انتظام کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جہاں ہر ہفتے تقریباً دو سے تین لاکھ عقیدت مند آتے ہیں۔ جمعہ 8 اگست کو سپریم کورٹ نے مندر کے انتظام کے لیے ہائی کورٹ کے ایک سابق جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس کے ذریعے اسی طرح کی کمیٹی کی تشکیل پر بھی روک لگا دی ہے۔
آرڈیننس پر سوال، ہائی کورٹ کے تبصروں پر روک
ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش ہوکر عدالت عظمیٰ سے آرڈیننس پر سوال اٹھاتے ہوئے ہائی کورٹ کے تبصروں پر روک لگانے کی درخواست کی۔ بنچ نے نٹراج کی درخواست کو قبول کر لیا۔ سپریم کورٹ نے عرضی گزاروں کو اتر پردیش شری بانکے بہاری جی ٹیمپل ٹرسٹ آرڈیننس 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ جانے کی اجازت دی۔
کمیٹی کی تشکیل کا التوا
سماعت کے دوران، بنچ نے کہا، "ہم اپنے کوآرڈینیٹ بنچ کے ذریعے حکم کے اس حصے میں ترمیم کریں گے، جس سے درخواست گزار متاثر ہوں گے اور ہم انہیں آرڈیننس کے خلاف ہائی کورٹ جانے کی اجازت دیں گے۔" بنچ نے کہا کہ اس دوران وہ انتظامیہ کی قیادت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ بنچ نے کہا کہ آرڈیننس کے مطابق کمیٹی کی تشکیل کو التوا میں رکھا جائے گا۔
آرڈیننس لانے میں اتنی جلدی کیوں؟
4 اگست کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے پوچھا تھا کہ وہ ورنداون میں بانکے بہاری مندر کے انتظام کے لیے ایک ٹرسٹ بنانے کے لیے آرڈیننس لانے میں اتنی جلدی کیوں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ عدالت نے مذہبی مقام کا انتظام ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے حوالے کرنے کا بھی اشارہ دیا تھا۔
ریاستی حکومت نے 26 مئی کو اتر پردیش شری بانکے بہاری جی ٹیمپل ٹرسٹ آرڈیننس، 2025 جاری کیا۔ جس کے تحت مندر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا۔ بنچ نے 15 مئی کے فیصلے میں دی گئی ہدایات کو واپس لینے کی تجویز پیش کی تھی، جس میں ریاست کو مندر کے فنڈز کے استعمال کی اجازت دی گئی تھی۔
کوریڈور کو تیار کرنے کے منصوبے کی راہ ہموار
15 مئی کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے متھرا میں سری بانکے بہاری مندر کوریڈور کو تیار کرنے کے منصوبے کی راہ ہموار کی، تاکہ عقیدت مندوں کو فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی مندر پرانے ڈھانچے ہیں اور انہیں مناسب دیکھ بھال اور دیگر لاجسٹک مدد کی ضرورت ہے۔
مندر ٹرسٹ کے نام پر زمین
سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو شری بانکے بہاری مندر کے فنڈز کو صرف مندر کے ارد گرد 5 ایکڑ زمین خریدنے اور ہولڈنگ ایریا بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی تھی کہ اس کے لیے جو زمین خریدی جائے گی وہ "دیوتا/(مندر) ٹرسٹ کے نام پر ہوگی۔" اس کے علاوہ، سپریم کورٹ نے برج علاقے میں مندروں کی انتظامیہ اور حفاظت سے متعلق ایک معاملے میں ریاست کی طرف سے دائر ایک عبوری درخواست کی بھی اجازت دی تھی۔