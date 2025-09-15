وقف قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گی

وقف قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گی
سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق چیف جسٹس وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کیس میں 15 ستمبر کو حکم سنائیں گے۔
Published : September 15, 2025 at 6:47 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر عبوری راحت کے معاملے پر اپنا فیصلہ پیر 15 ستمبر کو سنائے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی سربراہی والی بنچ یہ حکم سنائے گی۔ بنچ نے 22 مئی کو قانون کی دفعات پر روک لگانے کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی (causelist) لسٹ کے مطابق، چیف جسٹس وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے سلسلے میں درج مقدمے میں پیر 15 ستمبر کو صبح 10.30 بجے حکم سنائیں گے۔ 22 مئی کو، سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے بعد تین معاملات پر اپنا عبوری حکم نامہ محفوظ کر لیا تھا، جس میں 'عدالتوں کے ذریعہ وقف، صارف کے ذریعہ وقف یا دستاویز کے ذریعہ وقف' قرار دی گئی جائیدادوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار بھی شامل ہے۔
عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی تین دن تک سماعت کی تھی، مرکز نے دلیل دی تھی کہ محض قانونی تجاویز یا فرضی دلائل پارلیمنٹ کے ذریعہ منظور شدہ قانون کی کارروائی کو روکنے کے لیے ناکافی ہیں۔
مرکز کی دلیل کیا تھی؟
سالیسٹر جنرل تشار مہتا، مرکز کی طرف سے پیش ہوئے، بنچ کے سامنے دلیل دی کہ وقف ایک اسلامی تصور ہے لیکن یہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وقف اسلام میں صدقہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مہتا نے کہا کہ خیرات کو ہر مذہب میں تسلیم کیا جاتا ہے اور اسے کسی بھی مذہب کا لازمی اصول نہیں سمجھا جا سکتا۔ مہتا نے دلیل دی کہ فیصلے ظاہر کرتے ہیں کہ خیرات ہر مذہب کا حصہ ہے: ہندوؤں کے پاس خیراتی نظام ہے، سکھوں کے پاس ہے اور عیسائیوں کے پاس ہے۔
غیر مسلموں کی تقرری نہیں کی جائے گی
مرکزی حکومت نے قبل ازیں یقین دہانی کرائی تھی کہ وقف املاک بشمول صارف کی قائم کردہ جائیدادوں کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ سنٹرل وقف کونسل یا ریاستی وقف بورڈ میں 2025 ایکٹ کے تحت غیر مسلموں کی تقرری نہیں کی جائے گی۔
وقف اپنی فطرت سے ایک 'سیکولر تصور'
مرکز نے کہا تھا کہ وقف بہ صارف بنیادی حق نہیں ہے اور اسے قانون کے ذریعہ تسلیم کیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر یہ حق قانون سازی کی پالیسی کے طور پر دیا جاتا ہے تو یہ حق کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 کا دفاع کرتے ہوئے، مرکز نے کہا کہ وقف اپنی فطرت سے ایک 'سیکولر تصور' ہے اور اس کے حق میں 'آئین کے قیاس' کے پیش نظر اسے روکا نہیں جا سکتا۔
سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس معاملے میں صرف پانچ درخواستوں کو مرکزی عرضی کے طور پر سمجھا جائے گا، اور دیگر رٹ درخواستوں کو مداخلت کی درخواستوں کے طور پر سمجھا جائے گا۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف 100 سے زائد درخواستیں دائر کی گئیں۔