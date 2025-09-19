ETV Bharat / bharat

نابالغ لڑکی کی شرمگاہ کو چھونا ریپ یا جنسی زیادتی نہیں: سپریم کورٹ

ایک سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ نابالغ لڑکی کے پرائیویٹ پارٹس کو چھونا ریپ یا جنسی زیادتی نہیں ہے۔

سپریم کورٹ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 19, 2025 at 8:13 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص پر نابالغ لڑکی کے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کا الزام ہے، تو اس کی عصمت دری اور جنسی زیادتی کی سزا کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ حکم جسٹس حسن الدین امان اللہ اور جویمالیہ باغچی کی بنچ نے 10 ستمبر کو دیا ہے۔

بنچ نے اپیل کنندہ کی سزا میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی سزا کو 20 سال کی سخت قید سے کم کر کے سات سال کر دیا۔ بنچ نے کہا کہ تینوں بیانات کو پڑھنے سے، جو ایک جیسے ہیں، متاثرہ کے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کے ساتھ ساتھ اپیل کنندہ کے اس کے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کا براہ راست الزام ظاہر کرتا ہے۔

پانچ سال کی قید اور سات سال کی سخت سزا

سپریم کورٹ نے کہا، "اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 376 AB اور POCSO ایکٹ کی دفعہ 6 کے تحت سزا کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔" سپریم کورٹ نے کہا، "ہم تعزیرات ہند کی دفعہ 354 اور POCSO ایکٹ کے سیکشن 10 کے تحت اپیل کنندہ کی سزا میں ترمیم کرتے ہیں۔ اس کے مطابق، اپیل کنندہ کی سزا کو بھی آئی پی سی کی دفعہ 354 کے تحت پانچ سال کی قید اور سات سال کی سخت سزا میں ترمیم کر دی گئی ہے، تاہم POCSO کے سیکشن 10 کے تحت یہ سزا سنائی جائے گی۔ ساتھ ساتھ."

میڈیکل رپورٹ میں تصدیق نہیں

بنچ نے کہا کہ نچلی عدالت کا فیصلہ، جسے ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا، کہ جنسی حملہ ہوا تھا، اس سادہ وجہ سے برقرار نہیں رہ سکتا کہ نہ تو میڈیکل رپورٹ اور نہ ہی متاثرہ کی طرف سے تین الگ الگ مواقع پر دیے گئے بیانات اور نہ ہی متاثرہ کی ماں کا بیان اس کی تصدیق کرتا ہے۔

ملزم نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھوا

بنچ نے یہ حکم چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے 2024 کے فیصلے کے خلاف اپیل پر دیا، جس نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ براہ راست الزام متاثرہ کے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کا تھا اور یہ کہ ملزم نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بھی چھوا تھا۔

کوئی جنسی حملہ نہیں

اپیل کنندہ کے وکیل نے لڑکی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دی کہ متاثرہ کے ساتھ درحقیقت زیادتی (عصمت ریزی) نہیں ہوئی تھی۔ وکیل نے اصرار کیا کہ POCSO ایکٹ کا سیکشن 6 بھی لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی جنسی حملہ نہیں ہوا تھا۔ تاہم، ریاستی حکومت کے وکیل نے دلیل دی کہ عدالت کو اپیل کنندہ کے تئیں کوئی ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ اس نے 12 سالہ لڑکی کے خلاف جرم کیا ہے۔

SEXUAL ASSUALT RAPE AND PENETRATIVEJUSTICES AHSANUDDIN AMANULLAHPOCSO ACT CHHATTISGARH HIGH COURTSUPREME COURT ON SEXUAL ASSUALTRAPE AND PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT

