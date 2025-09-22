ایئر انڈیا کے حادثے کی آزادانہ جانچ کی مانگ، درخواست پر سپریم کورٹ نے مرکز اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن سے طلب کیا جواب
سپریم کورٹ نے 12 جون کے ایئر انڈیا کے حادثے کی آزادانہ تحقیقات کی درخواست پر مرکز اور DGCA سے جواب طلب کیا ہے۔
Published : September 22, 2025 at 1:29 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 3:10 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ 12 جون کے ایئر انڈیا کے حادثے پر AAIB کی ابتدائی رپورٹ کے کچھ پہلو، جس میں پائلٹوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، "غیر ذمہ دارانہ" تھے اور ایک آزاد، غیر جانبدارانہ اور تیز تحقیقات کی درخواست پر مرکز اور سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل کو نوٹس جاری کیا۔
جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بنچ نے 12 جولائی کو جاری کی گئی ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (اے اے آئی بی) کی ابتدائی رپورٹ کے بعض پہلوؤں کا نوٹس لیا۔ غیر سرکاری تنظیم سیفٹی میٹرس فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے الزام لگایا کہ تحقیقاتی پینل کے تین ارکان تشکیل دیے گئے تنازعہ کے بعد تنازعہ کے تنازعے کے بعد تشکیل دیے گئے تھے۔ دلچسپی
تفتیش کے محدود پہلو پر توجہ دیں
انہوں نے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے طیارے کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے معلومات جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ بنچ نے کہا کہ اس معاملے میں رازداری اور وقار کے پہلو شامل ہیں۔ انتباہ دیتے ہوئے کہ حریف ایئر لائنز کی طرف سے بعض معلومات کے اجراء کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، بنچ نے کہا کہ وہ حادثے کی آزاد، منصفانہ، غیر جانبدارانہ، اور تیز رفتار تحقیقات کے محدود پہلو پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔
کیپٹن امیت سنگھ کی درخواست
کیپٹن امیت سنگھ (FRAeS) کی سربراہی میں ایوی ایشن سیفٹی این جی او کی طرف سے دائر درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ سرکاری تحقیقات سے شہریوں کے زندگی، مساوات اور سچی معلومات تک رسائی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ اے اے آئی بی نے 12 جولائی کو اپنی ابتدائی رپورٹ جاری کی، جس میں حادثے کی وجہ ایندھن کے کٹ آف سوئچ کو "رن" سے "کٹ آف" میں منتقل کیا گیا، جو مؤثر طریقے سے پائلٹ کی غلطی کی نشاندہی کرتی ہے۔
'تنقیدی معلومات روک دی گئیں'
اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ رپورٹ میں اہم معلومات کو چھپایا گیا ہے، بشمول ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر (DFDR) کی مکمل آؤٹ پٹ، ٹائم اسٹیمپ کے ساتھ کاک پٹ وائس ریکارڈر (CVR) کی مکمل نقل، اور الیکٹرانک ایئر کرافٹ فالٹ ریکارڈنگ (EAFR) ڈیٹا۔ پٹیشن کے مطابق یہ تمام معلومات تباہی کی شفاف اور معروضی تفہیم کے لیے ضروری ہیں۔
احمد آباد سے ٹیک آف کے فوراً بعد حادثہ
12 جون کو، ایک ایئر انڈیا کا بوئنگ 787-8 طیارہ جو لندن کے گیٹوک ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا، احمد آباد سے ٹیک آف کے فوراً بعد ایک میڈیکل ہاسٹل کمپلیکس سے ٹکرا گیا، جس میں 241 مسافروں اور عملے کے ارکان سمیت 265 افراد ہلاک ہوئے۔ مرنے والوں میں 169 ہندوستانی، 52 برطانوی، سات پرتگالی، ایک کینیڈین اور عملے کے 12 افراد شامل ہیں۔ ایک برطانوی شہری وشو کمار رمیش زندہ بچ جانے والا واحد شخص تھا۔