نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو اٹارنی جنرل (اے جی) آر وینکٹرامانی سے پوچھا کہ جب گورنر ریاستی اسمبلی سے منظور شدہ بلوں کو برسوں سے التوا میں رکھے ہوئے ہیں تو آئینی طور پر قابل قبول علاج کیا ہوگا۔
سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ تمل ناڈو گورنر کیس میں اس کی دو ججوں کی بنچ نے آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دس بلوں کی منظوری کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ طویل عرصے سے زیر التواء بلوں کے پس منظر میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔
اٹارنی جنرل نے سی جے آئی بی آر گاوائی کی سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بنچ کے سامنے دلیل دی کہ دو ججوں کی بنچ کے سامنے یہ وضاحت دی گئی کہ بلوں کو زیر التواء کیوں رکھا گیا اور گورنر نے اپنی منظوری کیوں نہیں دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا، "ہم وجوہات پر غور نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم فیصلے میں ایک خاص حقیقت پر اخذ کیے گئے نتیجے پر غور کر رہے ہیں... کیا (عدالت) آرٹیکل 142 کے تحت اختیار کا استعمال کرتے ہوئے رضامندی دے گی یا نہیں، یہ جانچنا ہے۔" بنچ میں جسٹس سوریہ کانت، جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اے ایس چندورکر بھی شامل تھے۔
8 اپریل کو اپنے فیصلے میں، جسٹس جے بی پارڈی والا اور جسٹس آر مہادیون کی بنچ نے تمل ناڈو کے گورنر کے 10 بلوں کو منظور نہ کرنے کے فیصلے کو 'غیر قانونی' اور 'منمانی' قرار دیا۔ ان بلوں کی منظوری کے لیے صدر کو تین ماہ کا وقت بھی دیا۔
دو ججوں کی بنچ نے کہا تھا کہ ان دس بلوں کو اصل میں منظور ہونے اور منظوری کے لیے گورنر کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد کافی وقت گزر چکا ہے۔ بنچ نے کہا کہ ان میں سے دو بل 2020 کے ہیں۔
ایک اور پیراگراف میں، دو ججوں کی بنچ نے کہا تھا، "گورنر کا طرز عمل، جیسا کہ موجودہ مقدمے کی سماعت کے دوران پیش آنے والے واقعات سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں صداقت کا فقدان ہے۔ ایسی واضح مثالیں موجود ہیں کہ گورنر اس عدالت کے فیصلوں اور ہدایات کا احترام اور احترام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔" ان مشاہدات کے پس منظر میں، دو ججوں کی بنچ نے آرٹیکل 142 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ان بلوں کو گورنر نے منظور کر لیا ہے۔