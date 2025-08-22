ETV Bharat / bharat

6 جون کو مرکزی حکومت نے تمام وقف املاک کو جیو ٹیگنگ کرکے ڈیجیٹل فہرست تیار کرنے کے لیے UMEED پورٹل کا آغاز کیا ہے۔

سپریم کورٹ نے UMEED پورٹل پر وقف رجسٹریشن کے خلاف دائر درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا
سپریم کورٹ نے UMEED پورٹل پر وقف رجسٹریشن کے خلاف دائر درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 22, 2025 at 2:44 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو ایک عبوری درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں امید پورٹل پر وقف کے استعمال کنندگان سمیت تمام وقفوں کے لازمی رجسٹریشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔

6 جون کو، مرکزی حکومت نے تمام وقف املاک کو جیو ٹیگنگ کرکے ڈیجیٹل فہرست تیار کرنے کے لیے یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 (UMEED) سینٹرل پورٹل کا آغاز کیا۔

ایک وکیل نے جمعہ کو چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی سربراہی والی بنچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا۔ وکیل نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ پورٹل تمام وقفوں کی لازمی رجسٹریشن کے بارے میں بات کرتا ہے، بشمول وقف کے استعمال کنندگان۔ وکیل نے کہا کہ تقاضے ایسے ہیں کہ وقف صارف رجسٹر نہیں کر سکتے۔

وکیل نے کہا، ہم نے ہدایت کے لیے عبوری درخواست دائر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سپریم کورٹ کی رجسٹری یہ کہہ کر اجازت نہیں دے رہی ہے کہ فیصلہ پہلے ہی محفوظ کیا جا چکا ہے..."۔ اس پر چیف جسٹس نے وکیل سے کہا کہ عدالت اس معاملے میں پہلے ہی فیصلہ محفوظ کر چکی ہے۔

وکیل نے دلیل دی کہ وقت گزر رہا ہے اور مرکز نے جائیدادوں کی رجسٹریشن کے لیے چھ ماہ کا وقت دیا ہے۔ بنچ نے وکیل سے کہا، آپ رجسٹرڈ ہو جائیں۔۔ کوئی آپ کو رجسٹر کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہے۔۔۔" بنچ نے کہا کہ شاید وہ اس پہلو پر بعد میں غور کرے گی۔

امید پورٹل کے حکم کے مطابق ہندوستان بھر میں رجسٹرڈ تمام وقف املاک کی تفصیلات چھ ماہ کے اندر لازمی طور پر اپ لوڈ کی جانی ہیں۔ 22 مئی کو چیف جسٹس کی سربراہی میں بنچ نے وقف کیس میں تین اہم معاملات پر عبوری حکم محفوظ کر لیا تھا۔

ان میں سے ایک مسئلہ وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 میں بیان کردہ یوزر ڈیڈ کے ذریعے وقف قرار دی گئی جائیدادوں کو وقف قرار دینے کے عدالتوں کے اختیار سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ نے وقف املاک کی ڈی نوٹیفیکیشن، ریاستی وقف بورڈ اور سنٹرل وقف کونسل کی تشکیل سمیت مختلف مسائل پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔

مرکزی حکومت نے ایکٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقف فطرت کے لحاظ سے ایک سیکولر تصور ہے اور اصرار کیا کہ اس کے حق میں آئینی تصور کے پیش نظر اسے روکا نہیں جا سکتا۔

