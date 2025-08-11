نئی دہلی: سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کو لے کر بڑا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے افسران کو آوارہ کتوں کو اٹھا کر پناہ گاہوں میں رکھنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے دہلی-این سی آر کی ریاستوں، ایم سی ڈی اور این ڈی ایم سی کو کئی ہدایات دی ہیں اور تمام شہروں میں کتوں کی پناہ گاہیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ دہلی-این سی آر کے تمام علاقوں سے تمام آوارہ کتوں کو اٹھا کر آٹھ ہفتوں کے اندر کتوں کی پناہ گاہوں میں رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی آوارہ کتے کو واپس نہیں چھوڑا جائے گا۔
सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति एक रास्ता दिखाता है— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 11, 2025
CM @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करके इसको समुचित लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा
آوارہ کتوں کا مسئلہ بہت سنگین
شہر میں آوارہ کتوں کے مسئلے کو "انتہائی سنگین" قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی حکومت اور میونسپل اداروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام علاقوں سے آوارہ کتوں کو اٹھا کر انہیں جلد از جلد پناہ گاہوں میں رکھیں۔
سپریم کورٹ نے بھی کارروائی کا حکم دے دیا
سپریم کورٹ نے کتوں کے کاٹنے کے واقعات سے نمٹنے کے لیے متعدد ہدایات جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ آوارہ کتوں کو اٹھانے میں حکام کے راستے میں آیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
5000 کتوں کے لیے پناہ گاہیں بنانے کا حکم
جسٹس جے بی پارڈیوالا اور آر مہادیون کی بنچ نے کہا کہ فی الحال تقریباً 5000 آوارہ کتوں کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کی جانی چاہئیں اور کتوں کی نس بندی اور ویکسینیشن کے لیے وہاں کافی اہلکار تعینات کیے جائیں۔
عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ آوارہ کتوں کو پناہ گاہوں میں رکھا جائے اور انہیں سڑکوں، کالونیوں اور عوامی مقامات پر نہ چھوڑا جائے۔ بنچ نے کہا کہ ہم وسیع تر عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی بنچ نے یہ بھی کہا کہ شیر خوار اور چھوٹے بچوں کو کسی بھی قیمت پر آوارہ کتے کے کاٹنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو ریبیز کا سبب بن سکتا ہے۔
وزیر کپل مشرا نے خوشی کا اظہار کیا
دہلی حکومت میں وزیر کپل مشرا نے اس حکم پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے عدالت کے فیصلے کا احترام کیا۔ کپل مشرا نے x پر لکھا - سپریم کورٹ کا یہ حکم دہلی کو ریبیز اور آوارہ جانوروں کے خوف سے آزادی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سی ایم @gupta_rekha جی کی قیادت میں دہلی حکومت کا محکمۂ حیوانات تمام ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس آرڈر کا مطالعہ کرے گا اور اس کے مناسب نفاذ کی طرف آگے بڑھے گا۔ اس حکم پر بروقت مکمل عملدرآمد کرتے ہوئے آوارہ جانوروں کی مناسب بہبود پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔
आज आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग का समर्थन किया है जिसमें हमने कहा था कि no dogs on street policy.. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा। कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए।— Vijay Goel (@VijayGoelBJP) August 11, 2025
मुझे उम्मीद है दिल्ली सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी इससे…
وجے گوئل نے بھی اس کا خیر مقدم کیا
دہلی بی جے پی لیڈر وجے گوئل نے ایکس ہینڈل پر لکھا
آج سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں سے متعلق ہمارے مطالبے کی حمایت کی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ no dogs on street policy.. سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ 8 ہفتوں کے اندر تمام آوارہ کتوں کو شیلٹر کے اندر بھیج دیا جائے۔ کتوں کو پناہ گاہ میں بھیجا جائے۔ مجھے امید ہے کہ دہلی حکومت اس پر فوری ایکشن لے گی۔ اس سے بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو راحت ملے گی جو روزانہ کتوں کے کاٹنے کے دو ہزار واقعات کا سب سے زیادہ شکار تھے۔
عدالت نے حکام کو ایک ہفتے کے اندر ہیلپ لائن قائم کرنے کی ہدایت بھی کی تاکہ کتے کے کاٹنے کے تمام کیسز کی فوری اطلاع دی جا سکے۔ 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے کتے کے کاٹنے سے ریبیز ہونے کی میڈیا رپورٹ پر از خود نوٹس لیا تھا۔