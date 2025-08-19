نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس (این سی پی سی آر) کی درخواست کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے 2022 کے فیصلے کے خلاف خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے مسلم لڑکی کو بلوغت کی عمر کے بعد جائز شادی کی اجازت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ خاندان ساتھ رہے۔ ساتھ ہی اس نے محبت کے معاملات کو اس سے دور رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
غور طلب ہے کہ اسلام میں لاگو پرسنل لاء کے مطابق بلوغت کی عمر 15 سال ہے۔
جسٹس بی وی ناگ رتنا اور آر مہادیون کی بنچ نے کیس کی سماعت کے دوران واضح کیا کہ این سی پی سی آر کو اس حکم کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جہاں دو نابالغ بچوں کو ہائی کورٹ نے تحفظ فراہم کیا ہو۔ یہ بھی سوال کیا کہ NCPCR نابالغوں کو دیے گئے تحفظ کو کیوں چیلنج کر رہا ہے۔
خصوصی اجازت کی عرضی خارج
جسٹس ناگ رتنا نے کہا، "یہ عجیب بات ہے کہ این سی پی سی آر اس طرح کے حکم کو چیلنج کر رہا ہے اور اسے اس طرح کے حکم (ہائی کورٹ سے منظور شدہ) کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خصوصی اجازت کی عرضی کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ قانون کے کسی بھی سوال پر (غور نہیں کیا جائے گا)"۔
این سی پی سی آر کے وکیل نے دلیل دی کہ ان کا مؤکل قانون پر سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا 18 سال سے کم عمر کی لڑکی قانونی طور پر صرف پرسنل لاء کی بنیاد پر شادی کرنے کی اہل ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ بنچ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دلائل پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے، وکیل نے بنچ سے درخواست کی کہ نابالغوں سے متعلق قانون کے سوال کو کھلا رکھا جائے۔
جسٹس ناگ رتنا نے کہا، "این سی پی سی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو بچوں کی حفاظت نہ کریں... ہم یہاں کسی قانونی سوال پر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں... ہائی کورٹ نے دو نابالغ بچوں کو راحت دی ہے۔ این سی پی سی آر، جو بچوں کی حفاظت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، ہائی کورٹ کے اس طرح کے حکم پر تنقید کرتا ہے... کو خارج کر دیا جاتا ہے۔"
پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفنس ایکٹ
بچوں کے حقوق کی تنظیم کے وکیل کا کہنا تھا کہ دوسرا کیس، جسے مرکزی کیس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جس میں 26 سالہ شوہر بالغ اور 16 سالہ بیوی نابالغ ہے۔ انہوں نے نابالغ کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کے حوالے سے پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفنس ایکٹ (POCSO) کا حوالہ دیا۔
ہیبیس کارپس پٹیشن
بنچ کو بتایا گیا کہ شوہر نے ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کی ہے۔ بنچ نے نشاندہی کی کہ ہائی کورٹ نے بیوی کی تحویل اس کے شوہر کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے تو اس معاملے میں بچوں کے حقوق کی تنظیم کو کیا حق ہے؟ وکیل نے کہا، "این سی پی سی آر کی واحد شکایت یہ ہے کہ پی او سی ایس او اور مسلم پرسنل لا کے درمیان اکثریت کی عمر کو لے کر کوئی تال میل نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کی جانچ کی ضرورت ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ خاندان ایک ساتھ رہیں
محدود مسئلہ 16-18 سال کی عمر سے متعلق ہے۔" جسٹس ناگ رتنا نے کہا کہ مناسب کیس میں قانون کا سوال اٹھایا جانا چاہیے اور انہوں نے درخواست کو خارج کر دیا۔ جسٹس ناگ رتنا نے مثال دی کہ ایک 17 سالہ لڑکی اور 21 سالہ لڑکے نے بھاگ کر شادی کر لی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ "وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں اور وہ ضمانت پر ہیں... ہم ان کی سزا منسوخ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خاندان ایک ساتھ رہیں، آخر ان رومانوی معاملات کو باہر رکھا جائے اور کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ کہنا پڑے"۔
عدالت اس میں مداخلت کیوں کرے؟
بنچ نے کہا کہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور عدالت اس میں مداخلت کیوں کرے۔ بنچ نے کہا کہ بالغ افراد کے درمیان محبت کے معاملات کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ بنچ نے کہا کہ POCSO ایکٹ تعزیری فوجداری مقدمات کے لیے ہے۔ بنچ نے کہا، "لیکن محبت کے معاملات کے ایسے معاملات بھی ہیں جہاں نوجوان جوانی کے دہانے پر فرار ہو جاتے ہیں، جہاں سچے پیار کے معاملات ہوتے ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ایسے معاملات کو فوجداری مقدمات کی طرح نہ دیکھیں۔ ہمیں فوجداری مقدمات اور اس کیس میں فرق کرنا ہوگا۔"
چائلڈ رائٹس کمیشن کو کوئی حق نہیں
بنچ نے پوچھا کہ این سی پی سی آر نے اس حکم کو کیوں چیلنج کیا جس میں خطرات کا سامنا کرنے والے جوڑے کی زندگی اور آزادی کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا؟ سماعت ختم کرتے ہوئے بنچ نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ آرٹیکل 226 کے تحت اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دو افراد کو تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے تو چائلڈ رائٹس کمیشن کو ایسے حکم کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے اسی طرح کے دیگر احکامات کے خلاف چائلڈ رائٹس کمیشن کی دیگر درخواستوں کو بھی خارج کر دیا۔