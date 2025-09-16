مبینہ لو جہاد اور تبدیلی مذہب مخالف قوانین پر سپریم کورٹ میں سنوائی، ریاستی حکومتوں کو نوٹس جاری
سپریم کورٹ نے تبدیلی مذہب سے متعلق متنازع قوانین کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر ریاستی حکومتوں سے چار ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔
Published : September 16, 2025 at 4:35 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو تبدیلی مذہب مخالف قانون بنانے والی ریاستوں کو اس کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی مختلف عرضیوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی میں اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ اور دیگر ریاستی حکومتوں کو جواب داخل کرنے کے لیے چار ہفتے کا وقت دیا ہے۔
درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہوئے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ یہ قوانین بین مذہبی جوڑوں کو ہراساں کرنے، تہواروں اور مذہبی رسومات میں مداخلت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ان قوانین کی آڑ میں کسی کو بھی تبدیلی مذہب کے الزام میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ عرضی داخل کرنے والوں میں جمعیۃ علماء ہند اور سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ سماعت کے دوران سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کے سینئر ایڈوکیٹ چندر ادے سنگھ نے بنچ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کی فوری سماعت کرے۔
وہیں ایک عرضی گزار کی طرف سے پیش ہوئے سینئر وکیل اندرا جے سنگھ نے کہا کہ گجرات میں بنے قانون کی ایک شق اور مدھیہ پردیش کے قانون کی ایک شق پر روک لگا دی گئی ہے اور وہ درخواستیں یہاں منتقل کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ سٹے جاری ہے اور سٹے ان قوانین تک ہی محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 ایکٹ کو چیلنج کرنے کے لیے اتر پردیش میں مداخلت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی۔
مزید پڑھیں: یوپی، ایم پی اور گجرات، جانئے راجستھان سے پہلے کن ریاستوں نے تبدیلی مذہب مخالف قانون نافذ کیا؟
سنگھ نے دلیل دی کہ ان قوانین کو 'فریڈم آف ریلیجن ایکٹ' کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو سلب کر رہے ہیں اور بین مذہبی شادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وکیل نے بینچ پر زور دیا کہ وہ ترمیم کی درخواست کو قبول کرے کیونکہ یہ صرف قانون کی ترمیم شدہ شق کو چیلنج کرتی ہے۔
وکیل موصوف نے کہا کہ 2024 میں ان قوانین میں بہت سی ترامیم کی گئی ہیں۔ ان کے تحت تیسرے فریق شکایت درج کر سکتے ہیں، جب کہ متاثرہ شخص نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیک اینڈ بیلنس اور پابندیاں فوری طور پر نافذ العمل ہیں۔ سنگھ نے دلیل دی کہ "اس کے نتیجے میں لوگوں کو بین مذہبی شادیوں، چرچ کی عام رسومات اور تہواروں کے دوران بہت زیادہ ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھیڑ آ کر انہیں اٹھا لے جاتی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: شادی کے لیے مذہب چھپانے پر 10 سال تک کی قید: ہریانہ حکومت نے تبدیلی مذہب مخالف قانون کے تحت سخت کارروائی کا دیا حکم
سینئر ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے نے قانون کی مخالفت کرنے والے فریقوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا موکل مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں درخواست گزاروں میں سے ایک تھا اور مجھے سپریم کورٹ میں فریق نہیں بنایا گیا ہے۔ ہیگڑے نے کہا، "مدھیہ پردیش حکومت ایک عبوری حکم کے خلاف سپریم کورٹ آئی تھی اور معزز جج نے نوٹس جاری کیا ہے... میں اس میں خود فریق بننا چاہتا ہوں"۔
عرضیاں سننے کے بعد بنچ نے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج سے کہا کہ وہ قانون میں ترمیم پر روک لگانے کی درخواستوں پر ریاستی حکومتوں کا جواب داخل کریں۔ بنچ نے ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے کی طرف سے دائر کی گئی ایک درخواست کو بھی ڈی ٹیگ کر دیا جس میں زبردستی اور دھوکہ دہی سے مذہب کی تبدیلی کے خلاف پورے بھارت میں قانون کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
مزید پڑھیں: درگ تبدیلی مذہب مقدمہ: قبائلی لڑکیوں نے بجرنگ دل کارکنوں پر بدسلوکی کا لگایا الزام
سنہ 2020 میں سپریم کورٹ نے مذہبی تبدیلی سے متعلق قوانین کے خلاف سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کی درخواست پر نوٹس جاری کیا تھا۔ بعد میں، جمعیۃ علماء ہند نے مختلف ریاستوں کے ذریعہ بنائے گئے تبدیلی سے متعلق قوانین کے خلاف چھ ہائی کورٹس میں زیر التوا مختلف مقدمات کو منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ٹرانسفر پٹیشن دائر کی۔
جن قوانین کو چیلنج کیا جا رہا ہے ان میں ہماچل پردیش فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2019، مدھیہ پردیش فریڈم آف ریلیجن آرڈیننس 2020، اتر پردیش انسداد غیر قانونی تبدیلی مذہب آرڈیننس 2020 اور اتراکھنڈ میں بنا اسی طرح کا ایکٹ شامل ہے۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستی حکومت کے مطابق ان قوانین کا مقصد زبردستی یا جعلی مذہبی تبدیلیوں کو روکنا ہے، لیکن حکومت اور انتظامیہ پر اقلیتوں کے خلاف ان قوانین کے غلط استعمال اور شخصی آزادی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
تبدیلیٔ مذہب کیس: مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی سمیت 14 ملزمان کو قصوروار قرار دیا گیا
فرید آباد تبدیلی مذہب معاملہ: چھانگور بابا سمیت پانچ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج، ایک خاتون سمیت دو گرفتار
تبدیلی مذہب قانون کا مقصد مذہبی آزادی کی ضمانت دینا ہے، یہ مذہب تبدیل کرنے کا حق نہیں دیتا: الہ آباد ہائی کورٹ کا تبصرہ
یوپی میں مبینہ لو جہاد اور تبدیلی مذہب پر ہوگی عمر قید کی سزا، ایوان میں بل پیش