ملک کے 30 فیصد شیر ٹائیگر سینکچریز سے باہر، شکار کا خدشہ؛ مرکز اور این ٹی سی اے کو نوٹس
سپریم کورٹ نے ایک عرضی پر مرکزی حکومت، نیشنل ٹائیگر کنزرویشن اتھارٹی اور ایک دیگر سے جواب طلب کیا ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز مرکزی حکومت، نیشنل ٹائیگر کنزرویشن اتھارٹی (این ٹی سی اے) اور دیگر سے ایک درخواست پر جواب طلب کیا جس میں مہاراشٹرا اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں شیروں کے مبینہ غیر قانونی شکار اور جنگلی حیات کے غیر قانونی کاروبار کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔
یہ درخواست وکیل گورو کمار بنسل نے دائر کی ہے۔ انہوں نے ریاستی اور قومی سرحدوں پر سرگرم غیر قانونی شکار کرنے والے منظم گروہوں سے شیروں کی آبادی کو لاحق سنگین خطرات کو اجاگر کیا۔
بنسل نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ کم از کم 30% شیر اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے باہر ہیں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر غیر قانونی شکار کی رپورٹوں کا حوالہ دیا۔ دلائل سننے کے بعد بنچ نے متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کیا۔
پٹیشن میں مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں شیروں کے منظم شکار میں ملوث ایک منظم بین الاقوامی گینگ کے حالیہ اور مسلسل انکشافات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ درخواست میں جانوروں کے اعضاء کی اسمگلنگ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جو ریاستی اور بین الاقوامی سرحدوں کے پار کی جا رہی ہے۔ بنچ نے مرکزی حکومت اور دیگر حکام کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی سے مرکز سے طلب کرنے کو کہا۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کی وجہ مطلع شدہ ٹائیگر سینکچریز سے متصل غیر محفوظ جنگلاتی علاقوں میں ظاہری کمزوریوں سے کارروائی کی وجہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے، جو بار بار شکاریوں کے لیے آسان ہدف بن چکے ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیروں کی محفوظ پناہ گاہوں سے متصل غیر محفوظ جنگلاتی علاقوں میں موجود کمزوریاں بار بار شکاریوں کے لیے آسان ہدف بن رہی ہیں، اس معاملے کو اور مضبوط کرتی ہیں۔
عرضی گزار نے سپریم کورٹ پر زور دیا کہ وہ سی بی آئی انکوائری کی ہدایت کرے اور کہا، "جب تک یہ عدالت مداخلت نہیں کرتی اور جامع، آزاد اور مربوط تحقیقات کی ہدایت نہیں کرتی، ملک کی ماحولیاتی سلامتی اور قومی جانور کی بقا کو شدید خطرہ لاحق رہے گا۔"
