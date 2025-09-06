سابق وزیراعظم کی رولز رائس گاڑی کو لے کر جوڑے کے رشتوں میں آئی تلخی، سپریم کورٹ نے کرائی طلاق

جوڑے کے بیچ جھگڑے کی وجہ 1951 ماڈل کی کلاسک رولس رائس کار تھی جس کی قیمت اس وقت ڈھائی کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے الگ رہنے والے جوڑے کی شادی کو ختم کر دیا۔ جوڑے کے تعلقات 1951 کے ماڈل کی رولس رائس کار کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، جسے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بڑودہ کی اس وقت کی "مہارانی" کے لیے منگوایا تھا۔
جسٹس سوریہ کانت، جوائے مالیا باغچی اور وپل ایم پنچولی کی بنچ نے دونوں فریق کے بیچ طے پانے والے معاہدے کو درج کیا، جس کے مطابق مرد اپنی سابقہ بیوی کو 2.25 کروڑ روپے ادا کرے گا، جس کے بعد ان کے بیچ تمام دعوؤں کا نمٹارا ہو جائے گا۔
بنچ نے 29 اگست کو کہا، "ہم درخواست گزار خاتون اور جواب دہندہ شوہر کے بیچ شادی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب ان کے درمیان کوئی ازدواجی یا کوئی دیگر رشتہ نہیں رہے گا۔"
معاہدے کے مطابق شوہر 31 اگست تک ایک کروڑ روپے اور بقیہ 1.25 کروڑ روپے 30 نومبر تک ادا کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت خاتون اپنے شوہر کی طرف سے دیے گئے تحائف اپنے پاس رکھے گی اور شوہر اسے اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے ملنے والے تمام تحائف جیسے منگنی کی انگوٹھی اور دیگر قیمتی اشیاء، ایک کروڑ روپے کے ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ساتھ واپس کر دے گا۔
عدالت کی دونوں فریق کو وارننگ
جوڑے کے درمیان تمام مقدمات کو ختم کرتے ہوئے بنچ نے اسے مکمل اور حتمی تصفیہ قرار دیا۔ شادی ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے فریقین کو خبردار کیا کہ وہ سوشل میڈیا سمیت کسی بھی شکل میں ایک دوسرے کو بدنام نہ کریں۔
گوالیار میں رہنے والی خاتون نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس کے آباؤ اجداد چھترپتی شیواجی مہاراج کی بحریہ میں ایڈمرل تھے اور انہیں کونک علاقے کا حکمران قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جانب خاتون کے شوہر کا تعلق فوجی افسران کے خاندان سے ہے اور وہ مدھیہ پردیش میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتا ہے۔
رولز رائس کار کی وجہ سے تنازع
اس جھگڑے کی بڑی وجہ 1951 ماڈل کی قدیم کلاسک رولس رائس کار تھی جس کی موجودہ قیمت ڈھائی کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ یہ کار پنڈت نہرو نے بڑودہ کی اس وقت کی مہارانی کے لیے منگوائی تھی۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس کے الگ ہوئے شوہر اور اس کے اہل خانہ نے اسے رولس رائس کار اور ممبئی میں ایک فلیٹ جہیز کے طور پر مانگ کر مسلسل ہراساں کیا۔ تاہم شوہر نے اس الزام کی تردید کی ہے۔
خاتون نے اپنی درخواست میں کہا، "ہائی کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جواب دہندگان 1 اور 2 (شوہر اور اس کے والد) نے شروع سے ہی ممبئی میں رولس رائس کار اور ایک فلیٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے پانچ دسمبر 2023 کے حکم پر تنقید کرتے ہوئے درخواست میں کہا گیا، "... یہ واضح ہے کہ جواب دہندگان 1 (شوہر) اور 2 (شوہر کے والد) نے درخواست گزار (خاتون) کے والد کی رولس رائس کار میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے اور انہیں مذکورہ کار تحفے کے طور پر ملنے کی امید تھی اور ممبئی میں فلیٹ کے تعلق سے جہیز کی اس مانگ کو پورا نہ کرنا ہی اس کی بنیادی وجہ تھی۔ اسی کی وجہ سے درخواست گزار کو اس کے سسرال والے گھر نہیں لے جا رہے ہیں۔"
مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی گوالیار بنچ نے خاتون کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف دائر جہیز اور ہراسانی کے مقدمے کو خارج کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جھگڑا سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔
دوسری جانب شوہر نے الگ ہوئی بیوی، اس کے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف شادی کے سرٹیفکیٹ کی تیاری میں فراڈ اور جعلسازی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس سے قبل سینئر وکیل اور کیرالہ ہائی کورٹ کے سابق جج آر بسنت کو اس معاملے میں ثالث مقرر کیا تھا۔
