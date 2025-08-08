Essay Contest 2025

جسٹس یشونت ورما کی درخواست سپریم کورٹ سے خارج، داخلی کمیٹی کی رپورٹ کو دی گئی قانونی حیثیت - YASHWANT VARMAS PLEA REJECTED

عدالت نے واضح کیا کہ درخواست گزار کا طرز عمل ایسا نہیں ہے جس سے عدلیہ اور عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے۔

جسٹس یشونت ورما
جسٹس یشونت ورما (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 7:15 AM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے داخلی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو چیلنج کیا تھا۔ اس رپورٹ میں انہیں کیش ریکوری کیس میں بدانتظامی کا قصوروار پایا گیا تھا۔

عدالت نے کہا، طرز عمل سے اعتماد نہیں پیدا ہوتا

جسٹس دیپانکر دتہ اور جسٹس اے جی مسیح کی بنچ نے واضح کیا کہ درخواست گزار کا طرز عمل ایسا نہیں ہے جس سے عدلیہ اور عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے۔ اس بنیاد پر عدالت نے کہا کہ اس رٹ پٹیشن پر غور کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

کپل سبل کے دلائل پر مبنی آئینی سوالات

سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے دلائل کی بنیاد پر جو ورما کی نمائندگی کر رہے تھے، عدالت نے چھ اہم آئینی سوالات کا فیصلہ کیا۔ ان سوالات میں یہ شامل تھا کہ کیا تحقیقاتی عمل قانونی طور پر درست ہے، کیا رپورٹ جج کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے اور کیا صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کو رپورٹ بھیجنا غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام سوالات کا نفی میں جواب دیا۔

تفتیشی عمل کو قانونی اور منصفانہ قرار دیا گیا

عدالت نے کہا کہ تفتیشی عمل آئین کے آرٹیکل 124، 217 اور 218 کے مطابق تھا اور اس میں کوئی طریقہ کار کی خرابی نہیں پائی گئی۔ کمیٹی کی جانب سے رپورٹ کی تیاری، ویڈیو فوٹیج اور تصاویر کا جائزہ لے کر متعلقہ آئینی حکام کو بھیجنا قواعد کے مطابق تھا۔

'سنوائی موقع ملنا لازمی نہیں'

سینئر وکیل مکل روہتگی نے دلیل دی کہ عرضی گزار کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن عدالت نے کہا کہ اس پروسس میں یہ لازمی نہیں ہے۔ چیف جسٹس عرضی گزار کو بات رکھنے کا موقع دینا چاہیں تو اسے اضافی سہولت تصور کیا جائے گا، قانونی حق نہیں۔

بنچ نے درخواست کو یکسر مسترد کر دیا

تمام حقائق اور طریقہ کار کا جائزہ لینے کے بعد بنچ نے جسٹس یشونت ورما کی رٹ پٹیشن کو خارج کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ کی بنیاد پر اگر چیف جسٹس اسے وزیراعظم اور صدر جمہوریہ کو بھیجیں تو آئینی طور پر درست ہے۔

JUSTICE YASHWANT VARMACASH RECOVERY CASEPLEA REJECTED JUDGE CASH RECOVERYجج نوٹ برآمدگی معاملہYASHWANT VARMAS PLEA REJECTED

