بہار ایس آئی آر (SIR) پر سپریم فیصلہ، اب آدھار کارڈ بھی ہوگا قابل قبول
سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ، آدھار شہریت کا ثبوت نہیں ہے لیکن اسے شناخت کے ثبوت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ آدھار کو 12 ویں تجویز کردہ دستاویز کے طور پر شامل کرے تاکہ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) مشق میں ووٹر کی شناخت قائم کی جاسکے۔
اس وقت بہار ایس آئی آر کے لیے، 11 تجویز کردہ دستاویزات ہیں جنہیں ووٹرز کو اپنے فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوتا ہے۔
تاہم جسٹس سوریہ کانت اور جویمالیہ باغچی کی بنچ نے واضح کیا کہ آدھار شہریت کا ثبوت نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کسی ووٹر کے ذریعہ جمع کرائے گئے آدھار کارڈ نمبر کی اصلیت کا پتہ لگا سکتا ہے۔
یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن کمیشن غیر قانونی تارکین وطن کو ووٹر لسٹ میں شامل کرے، بنچ نے کہا کہ یہ واضح رہے کہ صرف حقیقی شہریوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی اور جو لوگ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر اصلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ووٹر لسٹ سے خارج کردیا جائے گا۔
بنچ نے پولنگ پینل سے شناخت کے ثبوت کے لیے آدھار کو بطور دستاویز قبول کرنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کرنے کو کہا۔
عدالت عظمیٰ نے ووٹروں سے آدھار کارڈ قبول نہ کرنے پر انتخابی عہدیداروں کو جاری کردہ الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس پر بھی پولنگ پینل سے وضاحت طلب کی۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے حاضر ہوئے سینئر ایڈوکیٹ راکیش دویدی نے کہا کہ، ڈرافٹ رول میں 7.24 کروڑ ووٹروں میں سے 99.6 فیصد نے دستاویزات جمع کرائے اور درخواست گزاروں نے آدھار کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ 12 ویں دستاویز سے کوئی عملی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔
بنچ نے 2016 کے آدھار ایکٹ اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعات کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ شہریت کا ثبوت نہیں ہے بلکہ اسے شناخت کے ثبوت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔
یکم ستمبر کو، سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کی طرف سے آخری تاریخ میں توسیع کے لیے دائر کی گئی کچھ درخواستوں کی بھی سماعت کی۔ کہا گیا کہ، بہار میں ایس آئی آر مشق کے تحت تیار کردہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں دعوے، اعتراضات اور تصحیحیں یکم ستمبر کے بعد بھی دائر کی جا سکتی ہیں لیکن انتخابی فہرست کو حتمی شکل دینے کے بعد ان پر غور کیا جائے گا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ڈرافٹ رول میں دعوے اور اعتراضات ہر اسمبلی حلقہ میں نامزدگی فارم کی آخری تاریخ تک داخل کیے جاسکتے ہیں۔
عدالت عظمیٰ نے بہار ایس آئی آر پر ہونے والی الجھن کو بھی "بڑے پیمانے پر اعتماد کا مسئلہ" قرار دیا اور ریاستی قانونی سروس اتھارٹی کو ہدایت دی کہ وہ پیرا لیگل رضاکاروں کو تعینات کرے تاکہ انفرادی رائے دہندوں اور سیاسی جماعتوں کو ڈرافٹ رول پر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے میں مدد ملے، جو یکم اگست کو شائع ہوا تھا۔
پول پینل، جس نے ایس آئی آر شیڈول کے مطابق دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کے لیے یکم ستمبر کی آخری تاریخ میں توسیع کی مخالفت کی تھی، سپریم کورٹ کے 22 اگست کے حکم کے بعد، 30 اگست تک صرف 22,723 دعوے داخل کیے گئے تھے اور 1,34,738 اعتراضات خارج کیے گئے تھے۔
بہار ایس آئی آر کے پول پینل کے 24 جون کے شیڈول کے مطابق، ڈرافٹ رول پر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ یکم ستمبر کو ختم ہو گئی، اور حتمی انتخابی فہرست 30 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔
