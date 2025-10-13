بردھمان اسٹیشن پر بھگدڑ جیسی صورت حال، سات افراد زخمی، ٹی ایم سی ایم ایل اے نے ریلوے کو ذمہ دار ٹھہرایا
مغربی بنگال کے بردھمان ریلوے اسٹیشن پر بھاری بھیڑ کی وجہ سے دھکا مکی شروع ہو گئی اور کئی لوگ نیچے گر پڑے۔
Published : October 13, 2025 at 11:01 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے بردھمان ریلوے اسٹیشن پر اتوار کی دوپہر کو ٹرین پکڑنے والوں کی بھاری بھیڑ کی وجہ سے بھگدڑ جیسی صورت حال پیدا ہوگئی۔ واقعے میں سات افراد زخمی ہوگئے۔ انہیں بردوان میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی جانچ کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، بردھمان ساؤتھ سے ترنمول ایم ایل اے، کھوکن داس نے اس واقعے کے لیے ریلوے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
یہ واقعہ اتوار کی شام کو پیش آیا۔ بردھمان اسٹیشن کے کل آٹھ پلیٹ فارم ہیں۔ اتوار کی سہ پہر پلیٹ فارم 4، 6 اور 7 پر تین ٹرینیں کھڑی تھیں۔ بردھمان-ہاوڑہ لوکل ٹرین پلیٹ فارم 4 پر تھی، رام پورہاٹ لوکل ٹرین پلیٹ فارم 6 پر تھی، اور آسنسول لوکل ٹرین پلیٹ فارم 7 پر تھی۔ مسافر ٹرین پکڑنے کے لیے سیڑھیاں اترنے کی جلدی میں تھے۔ اسی دوران دھکا مکی میں کئی لوگ گر گئے جس سے بھگدڑ جیسی صورت حال پیدا ہو گئی۔
سات افراد زخمی
اس واقعے میں سات افراد زخمی ہوگئے۔ خبر پھیلتے ہی اسٹیشن پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریلوے کی امدادی ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو نکالا اور بردھمان میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا۔ وہ وہاں زیر علاج ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق سات زخمیوں کے ایکسرے اور سی ٹی اسکین کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ باقی کی حالت مستحکم ہے۔ مسافروں نے اس واقعے میں ریلوے کی لاپرواہی پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ یہ حادثہ بدانتظامی کی وجہ سے ہوا ہے۔
اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر تاپس گھوش نے کہا، "سات افراد بردھمان میڈیکل کالج اسپتال میں داخل ہیں۔ ان کی حالت مستحکم ہے۔ انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ تاہم ان میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کی سرجری کی گئی ہے۔ باقی کے ایکسرے اور سی ٹی اسکین کیے گئے ہیں۔ اگرچہ رپورٹس میں کچھ بھی سنگین نہیں دکھایا گیا، تاہم وہ اب بھی زیر نگرانی ہیں۔"
ٹی ایم سی ایم ایل اے نے ریلوے کو ذمہ دار ٹھہرایا
دریں اثنا، بردھمان جنوبی کے ایم ایل اے کھوکن داس نے آج اس واقعہ کے لیے ریلوے حکام کی لاپرواہی کو وجہ بتایا۔ انہوں نے کہا، "ریلوے کا بنیادی ڈھانچہ اچھی حالت میں نہیں ہے، سیڑھیاں اتنی چوڑی نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں مسافروں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ بھیڑ بڑھ جاتی ہے، لیکن ریلوے حکام اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس واقعے میں سات افراد زخمی ہوئے، جن کا علاج چل رہا ہے۔"
#WATCH | West Bengal | Divisional Railway Manager (DRM), Howrah, Vishal Kapoor says, " around 5.30 pm, when a lady was coming down at the platform numbers 4 and 5. she lost her balance and after the woman fell, her weight impacted other passengers sitting on the footoverbridge… https://t.co/iSJjDeVRvw pic.twitter.com/41hHe19cjG— ANI (@ANI) October 12, 2025
انہوں نے یہ بھی کہا، "پہلے پلیٹ فارم پر پانی کی ٹنکی ٹوٹنے سے مسافروں کی موت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی سہولیات کا فقدان ہے۔ عام آدمی اب ٹرین سے سفر کرتے ہوئے محفوظ نہیں ہے۔ آج ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ اتفاق سے دسمبر 2023 میں بردھمان اسٹیشن پر پلیٹ فارم 2 اور 3 کے بیچ پانی کی ٹنکی منہدم ہو گئی تھی۔"
اس واقعے میں تین افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے تھے۔ پانی کی ٹنکی ٹوٹنے کے بعد پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کچھ لوگ ریل کی پٹریوں پر بھی گر گئے۔ بہت سے لوگوں کو سر اور چہرے پر چوٹیں آئیں اور ان کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئیں۔ اس واقعے کے بعد اتوار کے واقعے کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
مزید پڑھیں:
تمل ناڈو وجے کی ریلی میں بھگدڑ: 39 افراد ہلاک، 44 افراد زیرعلاج، ٹی وی کے کے خلاف ایف آئی آر درج
ہریدوار مانسا دیوی حادثہ، بجلی کا جھٹکا لگنے کی افواہ سے بھگدڑ، عقیدت مند سیڑھیوں پر ایک دوسرے پر گر پڑے، چھ ہلاک، انتیس زخمی
آر سی بی کی تقریبات المناک: بنگلورو اسٹیڈیم میں مداحوں کا ہجوم، بھگدڑ میں 11 افراد ہلاک، ویڈیودیکھیں