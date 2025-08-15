نئی دہلی: بھارت جمعہ کو اپنا 79واں یوم آزادی شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے تیار ہے۔ اس موقعے پر جہاں ملک بھر میں اسکولوں، کالجوں اور تمام سرکاری اداروں میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہیں دہلی میں مرکزی تقریبات کے لیے تاریخی لال قلعہ کو بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے۔
یوم آزادی کی تقریبات
لال قلعہ پر پروگرام کا آغاز صبح سویرے مسلح افواج اور دہلی پولیس کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو گارڈ آف آنر پیش کرنے کے ساتھ ہوگا جو قومی پرچم لہرائیں گے۔ اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا جائے گا۔ بعد ازاں بھارتی فضائیہ کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعہ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم اپنی تقریر کریں گے۔ بعد ازاں قومی ترانہ گایا جائے گا اور ہوا میں سہ رنگی غبارے چھوڑے جائیں گے۔
لال قلعے میں بیٹھنے کا انتظام اور ٹریفک کنٹرول
لال قلعہ پر یوم آزادی کی تقریبات دیکھنے کے لیے عام شہریوں کے بیٹھنے کے انتظامات کو احتیاط سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام شرکاء تقریب کا صحیح نظارہ کر سکیں۔ بیٹھنے کے انتظام کو عام طور پر کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
دہلی پولیس کی ٹریفک ایڈوازری
دہلی ٹریفک پولیس نے لال قلعہ پر یوم آزادی کے جشن سے قبل ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ ایڈیشنل سی پی ٹریفک، دہلی پولیس، دنیش کمار گپتا نے کہا، "گذشتہ رات 10 سے دہلی کی سرحدوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جس کے تحت ہم کسی بھی کمرشیل گاڑی کو دہلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کہ لال قلعہ کی تقریبات مکمل نہیں ہو جاتیں۔ راج گھاٹ کی طرف جانے والی رنگ روڈ پر پابندیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ وہاں وی آئی پی مہمانوں کی آمدورفت ہوتی ہے"۔
210 پنچایت نمائندے یوم آزادی پر بطور مہمان خصوصی
پنچایتی راج کی وزارت (ایم او پی آر) جمعہ کو لال قلعہ میں یوم آزادی کی تقریبات کے دوران 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 210 پنچایت نمائندوں کو مہمان خصوصی کے طور پر میزبانی کرے گی۔ اس سال کے خصوصی مہمانوں میں خواتین پنچایت لیڈروں کی ایک قابل ذکر تعداد شامل کی گئی ہے جنہوں نے اپنی گرام پنچایتوں میں بہتر انفراسٹرکچر، بہتر عوامی خدمات اور اجتماعی کمیونٹی اقدامات جیسے نمایاں کام کیے ہیں۔
ان پنچایت نمائندوں کے شریک حیات اور نوڈل افسران کے ساتھ کل 425 شرکاء ان تقریبات میں شامل ہوں گے۔ پنچایتی راج کی وزارت کی طرف سے جمعرات کو ان خصوصی مہمانوں کے لیے ایک رسمی اعزازی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔
اس سال کے پروگرام کا تھیم 'آتم نربھر بھارت، وکشت بھارت کی پہچان' ترقی یافتہ بھارت کے ایک اہم ستون کے طور پر خود انحصار پنچایتوں کے وژن کو حاصل کرنا ہے۔
صدر جمہوریہ کے زیر اہتمام استقبالیہ
حسب روایت صدر دروپدی مرمو 79ویں یوم آزادی کے موقعے پر ملک بھر سے آئے مہمانوں کی میزبانی کریں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار اس موقعے کی دعوت ہندوستان کے مشرقی خطے کی چار ریاستوں بشمول بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مغربی بنگال کی متحرک زندہ آرٹ کی روایات سے متاثر ہے۔
صدر جمہوریہ کا خطاب
یوم آزادی کی تقریب کے موقعے پر صدر دروپدی مرمو نے جمعرات کو قوم سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں صدر مرمو نے کشمیر کے پہلگام دہشت گردانہ حملے پر قوم کے فیصلہ کن ردعمل کی ستائش کی، آپریشن سندور کی کامیابی کو اجاگر کیا اور ملک کے اتحاد اور دفاعی شعبے میں بڑھتے ہوئے خود انحصاری پر زور دیا۔
انہوں نے پائیدار گڈ گورننس اور "بدعنوانی کے لیے زیرو ٹالرنس" کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کو یاد کیا، ان کے اقوال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "بدعنوانی اور منافقت کو جمہوریت کی ناگزیر پیداوار نہیں ہونا چاہیے" اور تمام شہریوں پر زور دیا کہ وہ ملک سے بدعنوانی کو ختم کرنے کا عہد کریں۔"
