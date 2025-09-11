دہلی پولیس نے پانچ دہشت گردوں کو کیا گرفتار، آئی ای ڈی بنانے میں استعمال ہونے والا مواد برآمد
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے ملک کی مختلف ریاستوں سے پانچ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 9:50 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائی میں ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے ملک کی مختلف ریاستوں سے پانچ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان ملزمین سے آئی ای ڈی بنانے میں استعمال ہونے والے پرزے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی دو دہشت گردوں اور چھ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی بنیاد پر کی گئی ہے جنہیں حال ہی میں دہلی اور رانچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں اس پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے ملک بھر میں مہم چلا رہی ہیں۔
اس سے قبل 2 دہشت گرد اور 6 مشتبہ افراد پکڑے گئے تھے
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے جھارکھنڈ اے ٹی ایس اور رانچی پولیس کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ آپریشن کیا تھا۔ اس دوران آئی ایس آئی ایس سے وابستہ بتائے جانے والے دو دہشت گردوں کو دہلی سے آفتاب اور رانچی سے دانش عرف اشعر دانش کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں سے مزید 6 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ گرفتار دانش بوکارو کا رہنے والا ہے اور دہلی پولیس کو ایک پرانے کیس میں مطلوب تھا۔ ان دونوں دہشت گردوں کے داعش سے رابطے کی مبینہ طور پر تصدیق ہوگئی۔ وہ تنظیم کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔
दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दो दिल्ली से, एक मध्य प्रदेश से, एक हैदराबाद से और एक रांची से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए हैं: दिल्ली पुलिस सूत्र https://t.co/6QbYaWBJoe— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2025
پوچھ گچھ کے بعد نئی کارروائی
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ آفتاب، دانش اور دیگر زیر حراست ملزمین سے تفتیش کے دوران کئی اہم سراغ ملے ہیں۔ ان سراغوں کی بنیاد پر مختلف ریاستوں میں چھاپے مار کر مزید پانچ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کو آئی ای ڈی کے کچھ اہم حصے بھی ملے ہیں جس سے یہ شبہ مزید گہرا ہو گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک دہشت گردی کے کسی بڑے واقعے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پولیس جلد ہی اس کا انکشاف کر سکتی ہے۔
ملک بھر میں سکیورٹی ادارے الرٹ
دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد دہلی، جھارکھنڈ، بہار سمیت کئی ریاستوں میں سکیورٹی ایجنسیاں الرٹ ہیں۔ تمام مشتبہ افراد کے ڈیجیٹل آلات کی فرانزک تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاکہ ان کی سرگرمیوں اور رابطوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکیں۔ سکیورٹی ایجنسیاں یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دہشت گرد نیٹ ورک نے کن ریاستوں میں اپنے روابط پھیلا رکھے ہیں۔
پوری سنڈیکیٹ ختم کرنے کی تیاریاں
انٹیلی جنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ یہ آئی ایس آئی ایس سے منسلک ایک بڑا سنڈیکیٹ ہے، جس کی سرگرمیاں دہلی، جھارکھنڈ، بہار اور دیگر ریاستوں تک پھیل چکی ہیں۔ اب پورے ملک کی پولس اور مرکزی تفتیشی ایجنسیاں مل کر اس پورے نیٹ ورک کو توڑنے کی حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ پوچھ گچھ کے دوران مزید کئی نام سامنے آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔