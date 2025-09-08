سونیا گاندھی کو غصہ کیوں آیا؟ نکوبار میں کس تباہی کے لیے مودی حکومت کی سرزنش کی
سونیا گاندھی نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہاکہ نکوبار پروجیکٹ کو 'منصوبہ بند جسارت' کے ساتھ 'بے حسی' سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 1:53 PM IST
نئی دہلی: گریٹ نکوبار انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو ایک "منصوبہ بند جسارت" قرار دیتے ہوئے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے پیر کو کہاکہ یہ جزیرے کی مقامی قبائلی برادریوں کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے غیر حساس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسا کر کے "طرح طرح کے تمام قانونی اور مشاورتی عمل کا مذاق اڑا رہا ہے"۔
سونیا گاندھی نے 'دی ہندو' میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا کہ جب شومپین اور نکوباری قبائل کا وجود ہی داؤ پر لگا ہوا ہے تو اجتماعی ضمیر خاموش نہیں رہ سکتا اور رہنا بھی نہیں چاہیے۔
"آئندہ نسلوں کے ساتھ ہماری وابستگی ایک انتہائی منفرد ماحولیاتی نظام کی اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہمیں انصاف کے تئیں اس خیانت اور اپنی قومی اقدار کے ساتھ غداری کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔" انہوں نے یہ بات اپنے مضمون بعنوان 'نیکوبار میں ماحولیاتی تباہی کی تخلیق' میں کہی۔
مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس کی سابق چیئرپرسن نے کہا کہ پچھلے گیارہ برسوں میں "ادھوری اور غلط سوچ والی پالیسی سازی" میں کوئی کمی نہیں رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "منصوبہ بند غلط کوششوں کے اس سلسلے میں 'گریٹ نیکوبار میگا-انفراسٹرکچر پروجیکٹ' تازہ ترین ہے۔ 72,000 کروڑ روپے کا یہ پوری طرح غلط خرچ جزیرے کی مقامی قبائلی برادریوں کے وجود کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سب سے دنیا کے سب سے منفرد نباتات اور حیوانات کے ماحولیاتی نظام کے لیے خطرہ ہے، نیز یہ قدرتی آفات کے تئیں بھی انتہائی غیر حساس ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "اس کے باوجود، اسے غیر حساس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے تمام قانونی اور مشاورتی عمل کا مذاق اڑا رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ نیکوبار جزیرہ دو مقامی برادریوں کا گھر ہے، نکوباری قبیلہ اور شومپین قبیلہ جو کہ خاص طور پر کمزور قبائلی گروہ ہے۔ "نکوباری قبائلیوں کے آبائی گاؤں اس منصوبے کے لیے مجوزہ اراضی والے علاقے میں آتے ہیں۔ نکوباریوں کو 2004 میں بحر ہند کی سونامی کے دوران اپنے گاؤں چھوڑنے پڑے تھے۔ یہ منصوبہ اب اس کمیونٹی کو مستقل طور پر بے گھر کر دے گا۔ اس سے ان کے آبائی گاؤں میں واپس لوٹنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔"
"شومپین کے لوگوں کے سامنے اور بھی بڑا خطرہ ہے۔ قبائلی امور کی مرکزی وزارت کی طرف سے جاری کردہ جزیرے کی شومپین پالیسی حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ 'بڑے پیمانے کے ترقیاتی تجاویز' پر غور کرتے وقت قبیلے کی فلاح و بہبود اور 'سالمیت' کو ترجیح دیں۔
"اس کے بجائے یہ منصوبہ شومپین قبائلی ریزرو کے ایک بڑے حصے کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "یہ منصوبہ جنگل کے ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دے گا جہاں شومپین رہتے ہیں، اور جزیرے پر لوگوں اور سیاحوں کی بڑے پیمانے پر آمد کا باعث بنے گا۔"
گاندھی نے کہا کہ بالآخر شومپین برادری کو ان کی آبائی زمینوں سے الگ کر دیا جائے گا اور وہ اپنے سماجی اور اقتصادی وجود کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کے باوجود حکومت ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
گاندھی نے الزام لگایا کہ اس پورے عمل میں قبائلی حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کردہ آئینی اور قانونی اداروں کو نظرانداز کر دیا گیا ہے۔
"آئین کے آرٹیکل 338-A کے مطابق حکومت کو قومی کمیشن برائے درج فہرست قبائل سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی ہے۔"
انہوں نے کہا، "حکومت کو نکوبار جزائر کی قبائلی کونسل سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔" اس کے بجائے، کونسل کے چیئرمین کی اپیل کہ نکوباری قبائلیوں کو ان کے آبائی گاؤں میں واپس جانے کی اجازت دی جائے، کو نظر انداز کر دیا گیا۔"
سونیا گاندھی نے مزید کہا کہ کونسل سے عدم اعتراض خط حاصل کیا گیا تھا، لیکن اب اسے رد کر دیا گیا ہے۔ کونسل نے کہا کہ حکام نے انہیں خط پر دستخط کرنے کے لیے "جلد بازی" کی تھی۔
"مقامی کمیونٹیز کے تحفظ کے لیے طے شدہ عمل اور ریگولیٹری تحفظات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حصول اراضی، بحالی اور آباد کاری ایکٹ، 2013 کے تحت مناسب معاوضہ فراہم کیا جانا چاہیے تھا۔ وہیں شفافیت کے حق کے تحت کیے گئے سوشل امپیکٹ اسسمنٹ (SIA) میں نیکوباریوں اور شیمپین کو اس عمل کے اسٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، ساتھ ہی ان منصوبوں کے اثرات کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
انہوں نے آرٹیکل میں کہا، "حقوق جنگلات ایکٹ (2006)، جو شومپین کو جنگلات کے تحفظ، ریگولیشن اور ان کا انتظام کرنے کا حق دیتا ہے، کو کسی بھی پالیسی جاتی کارروائی کی بنیاد ہونی چاہیے تھی۔" اس کے بجائے شومپین سے اس معاملے پر مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی اب قبائلی کونسل نے بھی تصدیق کر دی ہے۔"
"ملک کے قوانین کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور نتیجے میں نادانستہ طور پر ملک کے سب سے کمزور گروہوں میں سے ایک حتمی قیمت ادا کر سکتا ہے۔" انہوں نے زور دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ماحولیاتی طور پر یہ منصوبہ کسی ماحولیاتی اور انسانی تباہی سے کم نہیں ہے۔ منصوبے کے لیے جزیرے کی تخمینہ 15% زمین پر درختوں کی کٹائی کی ضرورت ہوگی۔ اس سے ایک قومی اور عالمی سطح پر منفرد برساتی جنگلات کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو جائے گا۔"
انہوں نے کہا کہ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کا اندازہ ہے کہ 8.5 لاکھ درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔ "یہ ایک مایوس کن اعداد و شمار ہے، لیکن یہ اصل سے بہت کم ہو سکتا ہے. آزاد تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ 32 لاکھ سے 58 لاکھ درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ لاپرواہی سے درختوں کی اس کٹائی کا حکومت کا حل "معاوضہ جنگلات" ہیں، جو قدرتی، پرانے بڑھتے ہوئے جنگلات کے نقصان کا ایک ناقص متبادل ہے۔
"اس بات کی تصدیق کرنے والے وافر ثبوتوں کے باوجود بشمول نیشنل گرین ٹریبونل کا حکم، حکومت نے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی (HPC) کے ذریعے اس سچائی سے چھیڑ چھاڑ کے طریقے تلاش کر لیے ہیں۔
اس ایچ پی سی کی رپورٹ اور بندرگاہ کے مقام کو سی آر زیڈ 1 اے سے باہر کرنے کے لیے اس کے ذریعہ کی گئی زمینی جانچ کو عام نہیں کیا گیا،" انہوں نے کہا۔
انہوں نے مزید استدلال کیا کہ جنگلی حیات کے نقطہ نظر سے بھی یہ منصوبہ سنگین خدشات کا باعث ہے۔ "پریمیٹولوجسٹس نے حکومت کو خط لکھا ہے جس میں نکوبار کے لمبی دم والے مکاک پر پروجیکٹ کے اثرات کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ان خدشات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ پراجیکٹس کے لیے حیاتیاتی تنوع کا جائزہ طریقہ کار کی سنگین خامیوں کی وجہ سے سوالوں کے گھیرے میں ہے۔
انہوں نے کہا، "سمندری کچھووں کے گھونسلے بنانے کی جگہوں کا جائزہ گھونسلے کے موسم ختم ہونے کے بعد کیا گیا۔ ڈگونگز پر منصوبے کے اثرات کی پیمائش کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم، ان ڈرونز کی صلاحیتیں محدود ہیں اور وہ صرف اتھلے علاقوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔"
آخر میں انہوں نے نشاندہی کی کہ بندرگاہ سمیت یہ پورا منصوبہ زلزلہ کے لحاظ سے حساس اور زلزلے کے زیر اثر علاقے میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔
مزید پڑھیں: Earthquake in Nicobar Islands انڈمان نکوبار جزیرے میں 5.0 شدت کا زلزلہ
Earthquake in Nicobar Islands نکوبار جزائر میں زلزلے کے جھٹکے
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں جان بوجھ کر اتنا بڑا پروجیکٹ لگانا سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، لوگوں اور ماحولیات کے لیے خطرہ ہے۔
'ہولیسٹک ڈیولپمنٹ آف گریٹ نیکوبار' نام کے اس پروجیکٹ میں ایک ٹرانس شپمنٹ پورٹ، ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ایک ٹاؤن شپ اور ایک پاور پلانٹ کی تعمیر شامل ہے جو 160 مربع کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'ایک درخت کاٹو، 10 لگاؤ': ماہرین ماحولیات کا بنگلورو میٹرو پروجیکٹ کے خلاف احتجاج