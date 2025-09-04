نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں ہی شامل کیا گیا تھا جب کہ وہ 1983 میں ہندوستان کی شہری بنی تھیں۔
ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ویبھو چورسیہ نے جمعرات کو اس معاملے پر جزوی دلائل سنے اور پھر کیس کی اگلی سماعت 10 ستمبر کو کرنے کا حکم دیا۔ درخواست وکاس ترپاٹھی نے دائر کی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام 1980 میں ہی دہلی کے نئی دہلی اسمبلی حلقے کی ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ وہ اس وقت ہندوستان کی شہری بھی نہیں تھیں۔ اس درمیان سونیا گاندھی کا نام 1982 میں ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں 1983 میں دوبارہ شامل کر دیا گیا۔ سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بن گئیں۔
درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی نے اپریل 1983 میں ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بنیں تو انہیں 1980 میں ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کچھ جعلی دستاویزات ضرور جمع کروائی گئیں جو قابلِ سزا جرم ہے۔ ایسے میں عدالت کو سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ عدالت نے اس معاملے پر نہ تو سونیا گاندھی کو نوٹس جاری کیا اور نہ ہی دہلی پولیس کو۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر 10 ستمبر کو دوبارہ غور کریں گے۔
Sonia Gandhi’s tryst with India’s voters’ list is riddled with glaring violations of electoral law. This perhaps explains Rahul Gandhi’s fondness for regularising ineligible and illegal voters, and his opposition to the Special Intensive Revision (SIR).— Amit Malviya (@amitmalviya) August 13, 2025
Her name first appeared… pic.twitter.com/upl1LM8Xhl
سونیا گاندھی کا نام شہریت ملنے سے پہلے ہی ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا: بی جے پی
بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے بھی سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ راہل گاندھی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو اس معاملے کو سونیا گاندھی کے پاس لے جانا پڑے گا۔ مالویہ نے پوسٹ میں لکھا تھا، "سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ وہ اس وقت اطالوی شہری تھیں۔ سونیا کو 1983 میں ہندوستانی شہریت ملی، جب کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں پہلے سے ہی درج تھا۔
انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، "1980 میں، سونیا گاندھی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ 1، صفدر جنگ روڈ پر رہتی تھیں۔ ووٹر لسٹ میں یہ راجیو گاندھی، سنجے گاندھی، مینکا گاندھی کا پتہ تھا۔ 1980 میں نئی دہلی پارلیمانی لوک سبھا حلقہ کے لیے ووٹر لسٹ شائع ہوئی، یہ فہرست یکم جنوری کو آئی اور سونیا گاندھی کا نام سیریل نمبر 388 پر شائع ہوا تھا اور پولنگ اسٹیشن کا نمبر تھا - 145۔۔ جب اس معاملے پر کافی ہنگامہ ہوا تو 1982 میں سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا، اس کے بعد 1983 میں ان کا نام دوبارہ شامل کیا گیا، کیونکہ انہیں اسی سال ہندوستانی شہریت ملی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: