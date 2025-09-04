ETV Bharat / bharat

سونیا گاندھی 1983 میں بھارتی شہری بنیں، پھر 1980 میں ان کا نام ووٹر لسٹ میں کیسے آیا؟ ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ - SONIA GANDHI VOTER LIST ROW

کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راؤس ایونیو کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔

سونیا گاندھی
سونیا گاندھی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں ہی شامل کیا گیا تھا جب کہ وہ 1983 میں ہندوستان کی شہری بنی تھیں۔

ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ویبھو چورسیہ نے جمعرات کو اس معاملے پر جزوی دلائل سنے اور پھر کیس کی اگلی سماعت 10 ستمبر کو کرنے کا حکم دیا۔ درخواست وکاس ترپاٹھی نے دائر کی ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام 1980 میں ہی دہلی کے نئی دہلی اسمبلی حلقے کی ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ وہ اس وقت ہندوستان کی شہری بھی نہیں تھیں۔ اس درمیان سونیا گاندھی کا نام 1982 میں ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں 1983 میں دوبارہ شامل کر دیا گیا۔ سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بن گئیں۔

درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی نے اپریل 1983 میں ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بنیں تو انہیں 1980 میں ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کچھ جعلی دستاویزات ضرور جمع کروائی گئیں جو قابلِ سزا جرم ہے۔ ایسے میں عدالت کو سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ عدالت نے اس معاملے پر نہ تو سونیا گاندھی کو نوٹس جاری کیا اور نہ ہی دہلی پولیس کو۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر 10 ستمبر کو دوبارہ غور کریں گے۔

سونیا گاندھی کا نام شہریت ملنے سے پہلے ہی ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا: بی جے پی

بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے بھی سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ راہل گاندھی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو اس معاملے کو سونیا گاندھی کے پاس لے جانا پڑے گا۔ مالویہ نے پوسٹ میں لکھا تھا، "سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ وہ اس وقت اطالوی شہری تھیں۔ سونیا کو 1983 میں ہندوستانی شہریت ملی، جب کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں پہلے سے ہی درج تھا۔

انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، "1980 میں، سونیا گاندھی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ 1، صفدر جنگ روڈ پر رہتی تھیں۔ ووٹر لسٹ میں یہ راجیو گاندھی، سنجے گاندھی، مینکا گاندھی کا پتہ تھا۔ 1980 میں نئی ​​دہلی پارلیمانی لوک سبھا حلقہ کے لیے ووٹر لسٹ شائع ہوئی، یہ فہرست یکم جنوری کو آئی اور سونیا گاندھی کا نام سیریل نمبر 388 پر شائع ہوا تھا اور پولنگ اسٹیشن کا نمبر تھا - 145۔۔ جب اس معاملے پر کافی ہنگامہ ہوا تو 1982 میں سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا، اس کے بعد 1983 میں ان کا نام دوبارہ شامل کیا گیا، کیونکہ انہیں اسی سال ہندوستانی شہریت ملی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں ہی شامل کیا گیا تھا جب کہ وہ 1983 میں ہندوستان کی شہری بنی تھیں۔

ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ویبھو چورسیہ نے جمعرات کو اس معاملے پر جزوی دلائل سنے اور پھر کیس کی اگلی سماعت 10 ستمبر کو کرنے کا حکم دیا۔ درخواست وکاس ترپاٹھی نے دائر کی ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام 1980 میں ہی دہلی کے نئی دہلی اسمبلی حلقے کی ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ وہ اس وقت ہندوستان کی شہری بھی نہیں تھیں۔ اس درمیان سونیا گاندھی کا نام 1982 میں ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں 1983 میں دوبارہ شامل کر دیا گیا۔ سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بن گئیں۔

درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی نے اپریل 1983 میں ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بنیں تو انہیں 1980 میں ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کچھ جعلی دستاویزات ضرور جمع کروائی گئیں جو قابلِ سزا جرم ہے۔ ایسے میں عدالت کو سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ عدالت نے اس معاملے پر نہ تو سونیا گاندھی کو نوٹس جاری کیا اور نہ ہی دہلی پولیس کو۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر 10 ستمبر کو دوبارہ غور کریں گے۔

سونیا گاندھی کا نام شہریت ملنے سے پہلے ہی ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا: بی جے پی

بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے بھی سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ راہل گاندھی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو اس معاملے کو سونیا گاندھی کے پاس لے جانا پڑے گا۔ مالویہ نے پوسٹ میں لکھا تھا، "سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ وہ اس وقت اطالوی شہری تھیں۔ سونیا کو 1983 میں ہندوستانی شہریت ملی، جب کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں پہلے سے ہی درج تھا۔

انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، "1980 میں، سونیا گاندھی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ 1، صفدر جنگ روڈ پر رہتی تھیں۔ ووٹر لسٹ میں یہ راجیو گاندھی، سنجے گاندھی، مینکا گاندھی کا پتہ تھا۔ 1980 میں نئی ​​دہلی پارلیمانی لوک سبھا حلقہ کے لیے ووٹر لسٹ شائع ہوئی، یہ فہرست یکم جنوری کو آئی اور سونیا گاندھی کا نام سیریل نمبر 388 پر شائع ہوا تھا اور پولنگ اسٹیشن کا نمبر تھا - 145۔۔ جب اس معاملے پر کافی ہنگامہ ہوا تو 1982 میں سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا، اس کے بعد 1983 میں ان کا نام دوبارہ شامل کیا گیا، کیونکہ انہیں اسی سال ہندوستانی شہریت ملی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

SONIA GANDHI CITIZENSHIP CASEVOTER LIST CONTROVERSYسونیا گاندھی ووٹر لسٹسونیا گاندھی شہریتSONIA GANDHI VOTER LIST ROW

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.