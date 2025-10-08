سونم وانگچک سے جودھپور جیل میں اہلیہ کی ملاقات

ETV Bharat / bharat

نئی دہلی : ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک سے ان کی اہلیہ گیتانجلی نے جودھپور جیل میں ملاقات کی۔ یہ ان کی گرفتاری کے بعد پہلی ملاقات تھی۔ گیتانجلی کے ساتھ وکیل ریتم کھرے بھی موجود تھے۔ گیتانجلی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ وانگچک کا حوصلہ بلند ہے۔ ان کا عزم پختہ اور لچک برقرار ہے۔ انہوں نے تمام حامیوں کا دلی شکریہ ادا کیا۔

وانگچک کو 24 ستمبر کو قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری لداخ میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ہوئی، جس میں چار افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ ایک بی جے پی دفتر کو بھی نذر آتش کیا گیا تھا۔

لداخ انتظامیہ نے وانگچک پر تشدد پر اکسانے، خود سوزی کو فروغ دینے اور مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور لداخ انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے وانگچک کی مسلسل حراست کی بنیادوں پر سوال اٹھایا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیوں نہیں کیا جا سکتا۔

سینئر وکیل کپل سبل، جو گیتانجلی کی نمائندگی کر رہے ہیں، نے گرفتاری کا حکم خاندان کے ساتھ شیئر کرنے کی درخواست کی۔ اگلی سماعت 14 اکتوبر کو مقرر ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور مقامی حقوق کے دیرینہ حامی وانگچک کی گرفتاری نے قومی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے۔

