امریکی تنازعات کے درمیان، جرمنی میں ہندوستانیوں کا خیر مقدم، 'یہاں ہندوستانیوں کے لیے اچھے مواقع ہیں'
ایکرمین نے کہا کہ ہندوستانی جرمن معاشرے اور فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
Published : September 24, 2025 at 2:37 PM IST
نئی دہلی: ایک ایسے وقت میں جب امریکہ نے H1-B ویزوں پر $100,000 کی بھاری فیس عائد کی ہے، جس سے پیشہ ور افراد، خاص طور پر ہندوستانیوں کے لیے کام کے لیے امریکہ ہجرت کرنا مشکل ہو گیا ہے، جرمنی بہتر تنخواہوں اور "قابل اعتماد" امیگریشن پالیسی کے وعدے کے ساتھ ہندوستانیوں کا خیرمقدم کر رہا ہے۔
ہندوستان میں جرمنی کے سفیر فلپ ایکرمین نے منگل کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہندوستانی جرمنی میں سب سے زیادہ کمانے والوں میں شامل ہیں کیونکہ ان کا ملک مستحق لوگوں کو بہترین تنخواہ دینے پر یقین رکھتا ہے۔
انہوں نے کہا "میں تمام اعلیٰ ہنر مند ہندوستانیوں سے اپیل کرتا ہوں۔ جرمنی اپنی مستحکم مائیگریشن پالیسیوں اور آئی ٹی، مینجمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہندوستانیوں کے لیے ملازمت کے بہترین مواقع کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔" ایکرمین نے کہا کہ جرمنی میں اوسط ہندوستانی اوسط جرمن سے زیادہ کماتا ہے۔
Here is my call to all highly skilled Indians.— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025
Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.
Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME
"جرمنی میں کام کرنے والے ہندوستانیوں کے بارے میں بات کرنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ ہندوستانی جرمنی میں سب سے زیادہ کمانے والوں میں شامل ہیں۔ جرمنی میں کام کرنے والے اوسط ہندوستانی جرمنی میں کام کرنے والے اوسط جرمن سے زیادہ کماتے ہیں۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ زیادہ تنخواہوں کا مطلب ہے کہ ہندوستانی ہمارے معاشرے اور ہماری بھلائی میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال رہے ہیں۔
وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں 208,000 ہندوستانی مقیم ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ جرمن حکومت 2025 تک 200,000 پروفیشنل ویزے جاری کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، جس میں 90,000 ہندوستانیوں کے لیے بھی شامل ہیں۔
ایکرمین نے کہا کہ جرمنی سخت محنت اور بہترین لوگوں کو بہترین ملازمتیں دینے پر یقین رکھتا ہے۔ "ہماری امیگریشن پالیسی کچھ جرمن کار کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ قابل اعتماد، جدید اور پیش گوئی کے قابل ہے۔ یہ سیدھی لائن میں چلائے گی، زگ زیگ نہیں۔ اور آپ کو تیز رفتاری سے بریک لگنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفیر نے کہا ہم راتوں رات اپنے قوانین میں بنیادی تبدیلیاں نہیں کرتے،" بظاہر امریکی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیوں کا حوالہ دے رہا ہے۔
"ہنر مند ہندوستانیوں کا جرمنی میں خیرمقدم ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جرمنی کیا پیش کرتا ہے تو نیچے دیے گئے لنک ٹری پر کلک کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو حیرت انگیز مواقع ملیں گے،" ایکرمین نے ویڈیو میں کہا اور اس لنک کا اشتراک کیا جو صارفین کو ملک میں ملازمتوں، تعلیم اور دیگر مواقع کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتا ہے۔