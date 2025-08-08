نئی دہلی: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے جمعہ کے روز لوک سبھا میں انکم ٹیکس بل 2025 کو واپس لے لیا، اور حکومت سلیکٹ کمیٹی کی تجویز کردہ تبدیلیوں کو شامل کرنے کے بعد قانون سازی کے تازہ ترین ورژن کے ساتھ سامنے آئے گی۔ انکم ٹیکس بل کا ایک نیا ورژن 11 اگست کو لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ٹی بل کا تازہ ترین ورژن سلیکٹ کمیٹی کی زیادہ تر سفارشات کو شامل کرے گا۔
ذرائع نے بتایا کہ "بل کے متعدد ورژنوں سے الجھن سے بچنے اور تمام تبدیلیوں کے ساتھ ایک واضح اور تازہ ترین ورژن فراہم کرنے کے لیے، انکم ٹیکس بل کا نیا ورژن پیر کو ایوان میں غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔"
بائیجینت پانڈا کی صدارت والی سلیکٹ کمیٹی نے انکم ٹیکس بل میں بہت سی تبدیلیوں کی تجویز پیش کی تھی، جسے 13 فروری کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ ایوان زیریں میں پیش کیے جانے کے فوراً بعد، بل، جو چھ دہائی پرانے انکم ٹیکس ایکٹ، 1961 کی جگہ لے گا، کو جانچ کے لیے سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا۔
31 رکنی سلیکٹ کمیٹی نے بل پر کچھ تجاویز پیش کی تھیں۔ انہوں نے نئے قانون میں مذہبی اور خیراتی ٹرسٹوں کو دیے گئے گمنام عطیات پر ٹیکس سے چھوٹ جاری رکھنے کی بھی حمایت کی، اس کے علاوہ یہ تجویز پیش کی کہ ٹیکس دہندگان کو آئی ٹی آر فائل کرنے کی مقررہ تاریخ کے بعد بھی کوئی جرمانہ ادا کیے بغیر ٹی ڈی ایس کی واپسی کا دعوی کرنے کی اجازت دی جائے۔
نئے بل میں حکومت نے غیر منافع بخش تنظیموں (این پی اوز) کو خالصتاً مذہبی ٹرسٹوں کے ذریعے موصول ہونے والے گمنام عطیات پر ٹیکس لگانے سے استثنیٰ دیا ہے۔ تاہم، کسی مذہبی ٹرسٹ کو ملنے والے ایسے عطیات جن میں دیگر خیراتی کام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہسپتال اور تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، بل کے مطابق قانون کے مطابق ٹیکس عائد کیا جائے گا۔