بہار کے بعد اب دہلی میں بھی ایس آئی آر، جانیں کہاں تک پہنچی تیاری، کب شروع ہوگا کام
دہلی میں بھی ووٹر لسٹ کی نظر ثانی مہم چلائی جائے گی۔ یہ مہم اس سال کے آخر تک شروع ہونے کی امید ہے۔
Published : September 17, 2025 at 9:19 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں بھی ووٹر لسٹ کے خصوصی گہری نظرثانی (SIR) کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے دہلی سمیت ملک بھر میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظرثانی مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد تمام اہل شہریوں کے ناموں کو انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کو یقینی بنانا اور نااہل افراد کو نکالنا ہے۔ یہ مہم سال کے آخر تک شروع ہونے کی امید ہے۔
دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر، آر ایلس واز نے بدھ کے روز اسپیشل ان ڈیپتھ ریویژن (SIR) کے انعقاد کے لیے تیاریوں کے آغاز کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسمبلی حلقوں میں بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) کا تقرر کیا گیا ہے۔ مزید برآں، تمام متعلقہ افسران بشمول ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر، الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر، اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر، اور بوتھ لیول آفیسرز کو تربیت دی جا چکی ہے۔
دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر نے بتایا کہ عوام کی سہولت کے لیے سال 2002 کے خصوصی نظر ثانی کی ووٹر لسٹ کو سی ای او دہلی کی ویب سائٹ https://www.ceodelhi.gov.in/ElectoralRoll_2002.aspx پر دستیاب کرایا گیا ہے۔ مزید برآں، موجودہ اسمبلی حلقوں کو سنہ 2002 کے اسمبلی حلقوں سے ملایا گیا ہے، جو سی ای او دہلی کی ویب سائٹ https://ceodelhi.gov.in/SIR2025.aspx لنک پر دستیاب ہے۔
عوام سے خصوصی درخواست
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ سنہ 2002 کی ووٹر لسٹ کا جائزہ لیں اور اپنے نام، والد اور والدہ کے ناموں کی تصدیق کریں۔ یہ عمل اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے دوران بوتھ لیول آفیسرز کے ڈور ٹو ڈور (H2H) دوروں کے دوران مددگار ثابت ہوگا، جب بی ایل اوز مطلوبہ دستاویزات جمع کریں گے اور عوام سے گنتی کے فارم بھروائیں گے۔ وہ افراد جن کے نام 2002 اور 2025 کی دونوں ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں انہیں صرف گنتی کے فارم کے ساتھ 2002 کی ووٹر لسٹ کا حصہ جمع کرنے کی ضرورت ہوگی۔
ایسے معاملات میں جہاں موجودہ ووٹر کا نام سنہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، لیکن ان کے والدین (والد/ماں) کا نام فہرست میں شامل ہے، ووٹر کو اپنے شناختی دستاویزات میں سے ایک کے ساتھ گنتی فارم اور اپنے والدین کی 2002 کی ووٹر لسٹ کا حصہ جمع کرنے کی ضرورت ہوگی۔
ایس آئی آر کیا ہے؟
اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) ایک جامع مہم ہے جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ووٹر لسٹ غلطیوں سے پاک اور اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ یہ مہم روایتی سالانہ سمری ریویژن (SSR) سے مختلف ہے۔ اس عمل میں انتخابی افسر گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ووٹر لسٹ میں درج افراد درست اور اہل ہیں۔ اس کے علاوہ نئے اہل ووٹروں کو بھی رجسٹریشن کا موقع دیا جائے گا۔ اس کا بنیادی مقصد فہرست سے "غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن" جیسے نااہل افراد کی شناخت کرنا اور انہیں ہٹانا ہے، جب کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ کوئی اہل بھارتی شہری باقی نہ رہے۔
دہلی میں اثر
یہ مہم خاص طور پر دہلی کے لیے اہم ہے۔ شہر کی گنجان آبادی اور کثرت سے نقل مکانی کی وجہ سے ووٹر لسٹوں میں غلطیوں کا زیادہ خطرہ ہے۔ اس مکمل نظر ثانی سے ان لوگوں کو رجسٹر کرنے میں مدد ملے گی جو حال ہی میں شہر منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے ناموں کو ہٹانے میں بھی مدد ملے گی جو اب دہلی کے رہائشی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تصدیق کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اپنے پاس پچھلی نظرثانی کا ریکارڈ رکھیں۔
مزید پڑھیں:
الیکشن کمیشن جلد ہی ملک بھر میں ایس آئی آر کرائے گا، سال کے آخر تک مکمل ہو سکتا ہے جائزہ
کیا آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ تیار رہیں۔۔ اس سال کے آخر میں ملک بھر میں SIR کرانے کی تیاری
اگر کچھ بھی خلاف قانون پایا گیا تو بہار میں ایس آئی آر کا پورا عمل رد کیا جا سکتا ہے: سپریم کورٹ