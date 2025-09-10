آدھار کو شناختی کارڈ کے طور پر قبول کیا جائے، الیکشن کمیشن نے بہار کے سی ای او کو دی ہدایت
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی، بہار ووٹر لسٹ کی نظر ثانی میں آدھار کارڈ کو 12ویں دستاویز کے بطور قبول کیا جائے۔
Published : September 10, 2025 at 3:47 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے فیصلہ کیا ہے کہ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) میں 11 دستاویزات کے علاوہ آدھار کارڈ کو 12 ویں دستاویز کے طور پر سمجھا جائے گا۔ یہ قدم سپریم کورٹ کے حکم کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو بہار میں جاری ایس آئی آر میں شناخت کے ثبوت کے طور پر آدھار کو قبول کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
الیکشن کمیشن نے بہار کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) سے کہا ہے کہ وہ تمام افسران کو اس پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت دیں۔
بہار کے سی ای او کو لکھے گئے خط میں، ای سی آئی کے سکریٹری پون دیوان نے شناخت کے ثبوت کے طور پر آدھار کو قبول کرنے کے لیے ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ذریعے دیے گئے حکم کا حوالہ دیا۔
خط میں سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا گیا ہے، "عوامی نمائندگی ایکٹ، 1950 کے سیکشن 23(4) کے پیش نظر، آدھار کارڈ کسی شخص کی شناخت قائم کرنے کے مقصد کے لیے درج دستاویزات میں سے ایک ہے۔ اس کے مطابق، ہم الیکشن کمیشن اور اس کے افسران کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ شناخت کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کو قبول کریں۔ بہار کے رولز۔"
تاہم، خط کے مطابق، سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ حکام دیگر دستاویزات کی طرح آدھار کارڈ کی صداقت اور اصلیت کی تصدیق کے لیے مزید ثبوت یا دستاویزات طلب کر سکتے ہیں۔
بہار کے سی ای او کو لکھے ایک خط میں، ای سی آئی کے سکریٹری نے کہا، "سپریم کورٹ کے 8 ستمبر کے حکم کی تعمیل میں، آدھار کارڈ کو 11 دستاویزات کے علاوہ 12 ویں دستاویز کے طور پر سمجھا جائے گا۔ آدھار کارڈ کو شناخت کے ثبوت کے طور پر قبول کیا جانا چاہئے اور اسے شہریت کے ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہئے، جیسا کہ ڈیل اے آر ٹی کے سیکشن 9 اور ڈیل آر ٹی کے دوسرے ایڈریس کے مطابق۔ سبسڈی، فوائد اور خدمات) ایکٹ، 2016۔"
سینئر الیکشن افسر نے کہا کہ آدھار کارڈ پہلے سے ہی لوگوں کی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 23(4) کے تحت کسی شخص کی شناخت قائم کرنے کے مقصد کے لیے درج دستاویزات میں سے ایک ہے۔ "آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اسے تمام DEOS/EROS/AEROS اور دیگر تمام متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا جائے تاکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کو قبول نہ کیا جائے۔ اس سمت کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھا جائے گا،" ای سی آئی سکریٹری نے بہار کے سی ای او کو لکھا۔
انتخابات کی پابند ریاست بہار میں ایس آئی آر کے بالکل شروع میں، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کا مقصد ووٹر لسٹ میں تمام اہل شہریوں کے ناموں کو شامل کرنے کی ضمانت دینا ہے تاکہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ اس میں کوئی نااہل ووٹر شامل نہ ہو۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ تیزی سے شہری کاری، مسلسل ہجرت، ووٹ ڈالنے کے اہل نوجوان شہریوں کا ابھرنا، غیر اعلانیہ اموات، اور غیر ملکی غیر قانونی تارکین کے ناموں کی شمولیت سمیت مختلف عوامل کی وجہ سے ووٹر لسٹوں کی دیانتداری اور درستگی کو برقرار رکھنے کے لیے سخت نظر ثانی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق حتمی ووٹر لسٹ 25 ستمبر تک دعووں اور اعتراضات کا ازالہ کرنے کے بعد 30 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔ حتمی ووٹر لسٹ کی پرنٹ شدہ اور ڈیجیٹل کاپیاں تمام تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو مفت دی جائیں گی اور ان کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ووٹر ای آر او کے کسی بھی فیصلے سے مطمئن نہیں ہے وہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 24 کے تحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور چیف الیکٹورل آفیسر سے اپیل کر سکتا ہے۔