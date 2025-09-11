سنگاپور جانے والے ایئر انڈیا کے مسافروں کو دہلی ہوائی اڈے پر مشکل وقت کا سامنا
تقریباً دو گھنٹے تک طیارے میں بیٹھے رہنے کے بعد تمام مسافروں کو اتار کر ٹرمینل کی عمارت میں منتقل کیا گیا۔
Published : September 11, 2025 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: سنگاپور جانے والے ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز میں 200 سے زیادہ مسافروں کو دہلی ہوائی اڈے پر مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہیں پہلے کیبن میں درجہ حرارت کے مسئلے کی وجہ سے طیارے سے اتارا گیا تھا اور بعد میں تقریباً چھ گھنٹے کی تاخیر کے بعد انہیں ان کی منزل پر پہنچایا گیا۔
پرواز AI2380، بوئنگ 787-9 ڈریم لائنر طیارہ، بدھ کو تقریباً 11 بجے ٹیک آف کرنے والی تھی۔ تاہم، طیارے میں موجود پی ٹی آئی کے ایک صحافی کے مطابق، تمام مسافروں کو تقریباً دو گھنٹے تک طیارے میں بیٹھنے کے بعد اتار دیا گیا کیونکہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم اور الیکٹرک سپلائی سسٹم میں خرابی تھی۔ جمعرات کو ایک بیان میں، ایئر انڈیا نے کہا کہ دہلی سے سنگاپور جانے والی پرواز AI2380 روانگی سے قبل زمین پر کیبن کولنگ کے مسئلے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی۔
پی ٹی آئی کے صحافی نے کہا کہ مسافروں، جن کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، کو ٹرمینل کی عمارت میں لے جایا گیا، اور عملے نے انہیں اتارنے کے فیصلے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی۔ تاہم کمپنی نے بتایا کہ "مسافروں کو تاخیر کے بارے میں باقاعدگی سے مطلع کیا جاتا رہا اور دہلی میں ہمارے عملہ نے ہوائی اڈے پر مسافروں کو ریفریشمنٹ اور کھانے کی فراہمی سمیت ہر طرح کی مدد فراہم کی گئی۔ ہوائی جہاز کی تبدیلی کے بعد پرواز 0536 بجے آئی ایس ٹی وقت کے مطابق روانہ ہوئی۔"
ایئرلائن نے مسافروں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ پرواز نے جمعرات کی صبح 5.36 بجے تقریباً چھ گھنٹے کی تاخیر کے بعد سنگاپور کے لیے اڑان بھری۔