73 سالہ سکھ خاتون کو امریکی حکام نے ہتھکڑیوں میں جکڑ کر ملک بدر کر دیا
ایک 73 سالہ بزرگ خاتون کو، جس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، ہتھکڑیوں میں جکڑ کر امریکہ سے ملک بدر کیا گیا۔
Published : September 25, 2025 at 8:18 PM IST
نئی دہلی : ہرجیت کور، ایک 73 سالہ پنجابی نژاد خاتون، نے اپنی زندگی کے تین دہائیوں سے زیادہ امریکہ میں گزارے۔ وہ ایسٹ بے میں ایک درزی کے طور پر پرسکون زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی عمر اور کمزور صحت کے باوجود، انہیں بے رحمی سے ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) نے انہیں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر ڈیپورٹیشن فلائٹ پر بٹھایا۔
یہ سلوک ایک ایسی خاتون کے ساتھ کیا گیا جس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ یہ واقعہ انسانیت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہرجیت کور کی امیگریشن درخواست 2013 میں مسترد کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ہر چھ ماہ بعد باقاعدگی سے ICE کو رپورٹ کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی کوئی میٹنگ نہیں چھوڑی۔ گزشتہ ہفتے، ایک معمول کی چیک اِن کے دوران انہیں غیر متوقع طور پر حراست میں لے لیا گیا۔
ان کے وکیل دیپک اہلووالیا کے مطابق، ہرجیت کور کو جارجیا سے آرمینیا اور پھر دہلی منتقل کیا گیا۔ ان کے ساتھ 132 دیگر بھارتی شہری بھی تھے۔ دہلی میں ان کا خاندان اور جاننے والے انہیں لینے کے لیے بے چین انتظار کر رہے تھے۔ ان کی پوتی سکھمیت کور نے بتایا کہ خاندان کو ڈیپورٹیشن سے پہلے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ "ہمیں بتایا گیا کہ انہیں صرف حراست میں لیا گیا ہے۔ جب ہم نے انہیں پایا تو وہ رو رہی تھیں اور مدد کی بھیک مانگ رہی تھیں۔"
کمیونٹی کے ارکان نے امریکی حراست میں ان کے آخری دنوں کو غیر انسانی قرار دیا۔ انہیں مبینہ طور پر کرسی یا بستر سے محروم رکھا گیا اور فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ سلوک کسی بھی انسان کے ساتھ ناقابل قبول ہے۔ ICE کے اس فیصلے کے خلاف امریکہ کے کئی حصوں میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کارکنوں نے دلیل دی کہ ان کی ملک بدری انسانی ہمدردی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ واقعہ امریکی امیگریشن نظام کی سختی کی علامت بن گیا ہے۔