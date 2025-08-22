ممبئی: شیوسینا (یو بی ٹی) کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ نائب صدر کے انتخاب میں کراس ووٹنگ کا خدشہ ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر بی جے پی کے پاس اکثریت ہے تو اپوزیشن جماعتوں سے ووٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟کیا شیوسینا کے ووٹوں کی تقسیم کا خدشہ ہے؟
آمریت کے خلاف سخت موقف
سنجے راوت نے جمعہ (22 اگست) کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتحاد اور اگھاڈی کی میٹنگ میں ہم نے اپوزیشن پارٹی کے مشترکہ امیدوار جسٹس بی سدرشن ریڈی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ فڑنویس اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار کو کی گئی فون کالز رسمی نوعیت کی ہیں، لیکن آمریت کے خلاف ہمارا موقف مضبوط ہے۔
ووٹ مانگنے کی ضرورت کیوں؟
انہوں نے کہا کہ "بی جے پی نے بالا صاحب ٹھاکرے اور شرد پوار کی پارٹیوں کو توڑ دیا ہے، انہوں نے کروڑوں روپے میں ایم ایل اے اور ایم پی خریدے اور اب وہ انہیں پارٹیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔
سنجے راوت نے سوال اٹھایا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو ووٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ڈپلیکیٹ شیوسینا کے ووٹوں کی تقسیم کا ڈر ہے؟
ووٹ کیوں تقسیم ہوں گے؟
"چونکہ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں دونوں امیدوار جنوبی ہند سے ہیں۔ اس لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں بے چینی ہے۔
بالا صاحب نے پرتیبھا پاٹل کی حمایت کی تھی کیونکہ وہ مراٹھی تھیں۔ بی جے پی کو خدشہ ہے کہ آندھرا تلنگانہ کے ارکان اسمبلی بھی یہی موقف اپنائیں گے۔ سنجے راوت نے کہا کہ راہل گاندھی کے ذریعہ بنائے گئے ماحول کی وجہ سے کراس ووٹنگ کا امکان بڑھ گیا ہے۔
'فڑنویس کو چانکیہ گیری نہیں سکھانا چاہیے'
دریں اثنا، وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے مہاراشٹر کے ارکان پارلیمنٹ سے سی پی رادھا کرشنن کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ اس پر سنجے راوت نے کہا، "فڑنویس ہمیں چانکیا گیری نہ سکھائیں۔ رادھا کرشنن کا تعلق تمل ناڈو سے ہے۔"
دیویندر فڑنویس پر تنقید کرتے ہوئے سنجے راوت نے کہا، "اگر کوئی مراٹھی امیدوار ہوتا تو بحث ہو سکتی تھی۔ ہم آئین کی پیروی کرتے ہیں جب کہ آپ اسے روندتے ہیں۔"
راج ٹھاکرے-دیویندر فڈنویس کی ملاقات
"ایم این ایس کے سربراہ راج ٹھاکرے نے فڑنویس کے ساتھ ممبئی میں تارکین وطن کے مسائل، سماجی زندگی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
سنجے راوت نے یہ بھی کہا، "اس طرح کے مسائل پر اکثر ملاقاتیں ہونی چاہئیں۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کو تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔"
بھارت پاکستان میچ میں بی جے پی لیڈروں کا پیسہ
سنجے راوت نے پاک بھارت کرکٹ میچ پر بی جے پی اور مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا، "امت شاہ کا بیٹا کرکٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس موقعے پر بی جے پی کی حب الوطنی کا ڈھونگ بے نقاب ہو گیا"۔
اگر یہ میچ مہاراشٹر یا ملک میں ہوتے تو ہماری شیو سینا پارٹی ان میں رکاوٹ ڈالتی۔ سنجے راوت نے کہا، "اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ میچ مہاراشٹر یا ملک میں کروائیں، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ خامیاں تلاش کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے۔"
