نئی دہلی: کانگریس کے لوک سبھا ایم پی ششی تھرور نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران شیو سینا (یو بی ٹی) راجیہ سبھا ایم پی پرینکا چترویدی اور اے این آئی کی صحافی سمیتا پرکاش کے ساتھ مضحکہ خیز گفتگو کے لئے سرخیاں بنائیں۔
نیوز ایجنسی اے این آئی کے پوڈ کاسٹ میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ سمیتا پرکاش کے ساتھ تصویریں پوسٹ کرنے اور عوام کے ردعمل کا اندازہ لگانے کے بارے میں پوچھے جانے پر چترویدی نے طنزیہ انداز میں کہا، "کبھی کبھی میں لوگوں کو پریشان کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری زندگی میں بہت سرمایہ کاری کرتے ہیں، یہ آگے کہاں جا رہا ہے؟"
Thanks, Priyanka. I consider myself flattered either way! https://t.co/74sQar3ItW— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 18, 2025
اس پر سمیتا پرکاش نے ایک بار پھر مذاق میں کہا کہ آپ ساڑھی میں ششی تھرور ہیں۔ چترویدی نے ہنستے ہوئے کہا، "مجھے نہیں معلوم کہ یہ ششی کی تعریف ہے یا میرے لیے، لیکن میں ششی کو بتانے جا رہا ہوں۔" چترویدی نے بعد میں ایکس پر کلپ شیئر کی، جس کا تھرور نے مذاق میں جواب دیا، "شکریہ پرینکا۔ میں اپنے آپ کو ہر طرح سے خوش سمجھتا ہوں۔"
پی ایم مودی کے ساتھ تصویر شیئر کی
پرینکا چترویدی نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے پی ایم نریندر مودی کے ساتھ اپنی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی، جو بعد میں ایکس اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی وائرل ہوئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، "ہم نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے وفد کے پاس گئی تھیں، اور یہ سب وہاں ہوا۔"
آپ کو بتاتے چلیں کہ پرینکا چترویدی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد کی قیادت میں گروپ-2 کے وفد کا حصہ تھیں، جس نے دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے یورپی ممالک کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ آپریشن سندھ کے فوراً بعد ہوا، جو بھارت کی طرف سے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گرد ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔
ای سی آئی پر تنقید
بات چیت کے دوران، انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) پر بھی تنقید کی اور کہا کہ EC پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ "روز بروز، ووٹر لسٹ سے نئے نام شامل اور حذف کیے جا رہے ہیں۔ اب سسٹم بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہم نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ آج لوگ الیکشن کمیشن پر بھروسہ نہیں کرتے۔ عوام ضرور پوچھیں گے کہ ان کا اعتماد کیوں نہیں جیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کمیشن صرف بی جے پی کا اعتماد جیتنے پر مرکوز ہے۔" اے این آئی نے کہا۔