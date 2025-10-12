شاہنواز حسین نے اجمیر درگاہ پر چادر چڑھائی: بہار انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے لیے دعا
بہار انتخابات سے قبل بی جے پی کے سینئر لیڈر شاہنواز حسین نے درگاہ اجمیر شریف کا دورہ کرکے چادر پیش کی۔
Published : October 12, 2025 at 4:44 PM IST
اجمیر : بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر سید شاہنواز حسین نے حال ہی میں اجمیر شریف درگاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر عقیدت کے پھول اور چادر پیش کی۔ یہ دورہ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل کیا گیا۔ اس موقع پر شاہنواز حسین نے اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں، وہ غریب نواز کی درگاہ کی برکت سے ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ کبھی بھی اس درگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے۔
اس موقع پر شاہنواز حسین نے بہار اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کی واپسی کی خواہش ظاہر کی جو ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ان کی دعا تھی کہ بہار میں ترقی پسند حکومت دوبارہ اقتدار میں آئے۔ یہ دورہ ان کے سیاسی عزائم اور روحانی وابستگی کا عکاس ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے بھی ملاقات کی اور آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔
اگرچہ بی جے پی نے ابھی تک شاہنواز حسین کی امیدواری کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تاہم، ذرائع کے مطابق، پارٹی انہیں بہار کے کشن گنج حلقے سے میدان میں اتار سکتی ہے۔ یہ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے۔ کشن گنج ایک اہم حلقہ ہے جہاں شاہنواز حسین کی موجودگی پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کی مقبولیت اور تجربہ پارٹی کے لیے ایک اثاثہ ہے۔
بہار کی 243 رکنی اسمبلی کے انتخابات دو مراحل میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 6 نومبر کو اور دوسرے مرحلے کی 11 نومبر کو ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو کی جائے گی۔ بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے، جس میں جے ڈی یو اور دیگر شامل ہیں، کا مقابلہ آر جے ڈی کی قیادت میں مہا گٹھ بندھن سے ہے۔ یہ انتخابات بہار کے سیاسی مستقبل کا تعین کریں گے۔