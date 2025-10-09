سیکس ایجوکیشن پر سپریم کورٹ کا واضح موقف: سیکس ایجوکیشن نویں جماعت سے نہیں بلکہ چھوٹی عمر سے پڑھائی جانی چاہیے
بنچ نے کہا، جنسی تعلیم کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو بلوغت کے ساتھ ہونے والی ہارمونل تبدیلیوں سے آگاہ کیا جاسکے۔
Published : October 9, 2025 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بچوں کو نویں جماعت سے نہیں بلکہ چھوٹی عمر سے ہی جنسی تعلیم دی جانی چاہیے۔ جسٹس سنجے کمار اور آلوک ارادے کی بنچ نے کہا کہ جنسی تعلیم کو ہائر سیکنڈری اسکولوں میں نصاب کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ نوجوان نوعمروں کو بلوغت کے ساتھ ہونے والی ہارمونل تبدیلیوں سے آگاہ کیا جا سکے۔
بنچ نے کہا، "ہمارا ماننا ہے کہ بچوں کو جنسی تعلیم کم عمری سے پڑھائی جانی چاہیے، نہ کہ نویں جماعت کے۔ متعلقہ حکام کو اپنی صوابدید کا استعمال کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحی اقدامات کرنے چاہییں کہ بچے بلوغت کے بعد ہونے والی تبدیلیوں اور جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، ان سے آگاہ ہوں۔"
سپریم کورٹ نے تعزیرات ہند کی دفعہ 376 (ریپ) اور 506 (مجرمانہ دھمکی) اور بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ (POCSO) ایکٹ کی دفعہ 6 (بڑھا ہوا جنسی حملہ) کے تحت جرائم کے ملزم 15 سالہ لڑکے کو ضمانت دیتے ہوئے یہ مشاہدات کیے۔
سپریم کورٹ نے قبل ازیں ضمانت پر ان کی رہائی کی ہدایت دی تھی جو ان کی معمولی حیثیت کے پیش نظر جووینائل جسٹس بورڈ کے ذریعہ طے کی جائیں گی۔
جنسی تعلیم ہمیشہ سے بحث کا موضوع رہی ہے۔ تاہم یہ ایک ایسا موضوع ہے جو معاشرے میں طویل عرصے سے متنازعہ رہا ہے اور نظر انداز بھی کیا گیا ہے۔
بچوں اور نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی نشوونما کے لیے جنسی تعلیم بہت ضروری ہے۔ یہ تعلیم بچوں کو نہ صرف ان کے جسم اور رشتوں سے آگاہ کرتی ہے بلکہ انہیں محفوظ اور صحت مند زندگی گزارنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ماہرین سے جانیں کہ جنسی تعلیم کیوں ضروری ہے اور بچوں کو کب سے ملنا شروع کر دینا چاہیے؟
واضح رہے کہ POCSO ایکٹ اس وقت لاگو ہوتا ہے جب کسی نابالغ کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ اس واقعہ میں فوری طور پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ مزید برآں، ملزم کو تفصیلی تفتیش کے بغیر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔
اس قانون کے تحت ضمانت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر الزام جھوٹا ہے تو ملزم کی سماجی حیثیت برباد ہو جاتی ہے۔ ان کی ذہنی حالت اور خاندانی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے معاملات خاندانی جھگڑوں اور محبت کے رشتوں میں اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ POCSO ایکٹ کو زمینی تنازعات میں بدلہ لینے کی ایک شکل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے قانون کا وقار متاثر ہوتا ہے اور انصاف کے نظام کی ساکھ کم ہوتی ہے۔
POCSO ایکٹ (جنسی جرائم سے بچوں کا تحفظ ایکٹ) ہندی میں بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ کے قانون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قانون نابالغ بچوں کے تحفظ کے لیے 2012 میں نافذ کیا گیا تھا۔ POCSO ایکٹ قصوروار پائے جانے والوں کے لیے سخت سزا کا انتظام کرتا ہے۔ مجرموں کو مشکل سے ضمانت ملتی ہے۔