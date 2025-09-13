کرناٹک میں گنیش وسرجن کے دوران حادثہ، بے قابو ٹرک نے بھیڑ کو روند دیا، 9 افراد ہلاک، 20 سے زائد لوگ زخمی
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرک ایک بائیک سے ٹکرانے کے بعد بے قابو ہو کر گنیس وسرجن جلوس میں گھس گیا۔
Published : September 13, 2025 at 7:32 AM IST
ہاسن: کرناٹک کے ہاسن میں جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں گنیش وسرجن کے دوران ایک بے قابو ٹرک نے لوگوں کی بھیڑ کو رود دیا، جس سے 9 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ افراد شدید زخمی ہوگئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقعے پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔
جانکاری کے مطابق ایک کنٹینر گاڑی ہاسن سے ہولینرسی پور جا رہی تھی۔ اسی دوران گاڑی موٹر سائیکل سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے جلوس میں گھس گئی۔ اس معاملے پر آئی جی پی بورلنگیا نے بتایا کہ جمعہ کی رات آٹھ بجے سے 8:45 کے بیچ موسلے ہوسالی میں ایک ٹینکر لاری لاپرواہی سے گنپتی وسرجن جلوس میں گھس گئی۔ اس واقعے میں 9 افراد ہلاک اور ڈرائیور سمیت 20 لوگ زخمی ہوگئے۔ مرنے والوں میں چھ لوگ مقامی دیہی نوجوان ہیں جب کہ موسلے ہوساہلی گورنمنٹ انجینئرنگ کالج کے تین انجینئرنگ طلباء کی بھی موت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر نوجوان لڑکے ہیں۔
موقعے پر موجود لوگوں نے بتایا کہ ٹرک ارکل گڈ کی طرف سے آرہا تھا کہ اسی دوران ایک بائیک سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے ٹرک بے قابو ہوکر بھیڑ میں گھس گیا۔ اس دوران ٹرک نے متعدد کئی لوگوں کو کچل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرک کے نیچے آکر چار افراد کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔
کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے۔ سوشل میڈیا 'ایکس' پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ''مجھے یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوا کہ ہاسن میں گنیش وسرجن جلوس میں شریک لوگوں کو ایک لاری نے کچل دیا، جس میں متعدد افراد ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ مرنے والوں کی 'آتما کو شانتی' ملے اور زخمی جلد از جلد صحت یاب ہوں۔ حکومت مرنے والوں کے لواحقین کو پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ دے گی۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے علاج کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ یہ انتہائی افسوسناک لمحہ ہے۔ آئیے ہم سب مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہوں۔''
مرکزی وزیر کمار سوامی کا اظہار افسوس
I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after…— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025
اس کے ساتھ ہی بھاری صنعت اور اسٹیل کے مرکزی وزیر اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہاسن کے موسلے ہوسالی میں گنپتی وسرجن جلوس کے دوران ہونے والے خوفناک حادثے کی خبر سن کر گہرا صدمہ ہوا، جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں اور 20 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہوئے۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ گنپتی جلوس کے دوران ایک ٹرک کی زد میں آکر عقیدت مندوں کی جان چلی گئی۔ یہ انتہائی افسوس ناک واقعہ ہے۔ ایشور مرنے والوں کی 'آتما کو شانتی' دے اور سوگوار خاندانوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ میں تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ریاستی حکومت زخمیوں کو بہترین مفت علاج فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔
