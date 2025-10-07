ہماچل پردیش میں پرائیویٹ بس مٹی کے تودے کی زد میں آگئی، اب تک پندرہ مسافر ہلاک، وزیراعلیٰ نے دکھ کا کیا اظہار
ہماچل پردیش کے بلاس پور میں اچانک لینڈ سلائیڈنگ سے ملبہ ایک بس پر گر گیا۔ حادثے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : October 7, 2025 at 10:11 PM IST
بلاس پور، ہماچل پردیش: ہماچل پردیش کے بلاس پور ضلع میں آج ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ منگل کی شام دیر گئے بارتھین کے علاقے میں بھلو پل کے قریب ایک نجی بس مٹی کے تودے کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں 15 افراد کی المناک موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس بھلو پل کے قریب پہنچی تو اچانک پہاڑی کی چوٹی سے ملبہ کی ایک بڑی مقدار گر گئی اور بس کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
15 افراد ہلاک
بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں کل 30 سے 35 افراد سوار تھے۔ مقامی لوگوں اور پولیس انتظامیہ کی مدد سے فوری طور پر راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا گیا۔ اگرچہ اس حادثے میں 15 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، لیکن باقی مسافروں کو بچایا جا رہا ہے۔ حادثے میں کچھ مسافر زخمی ہوئے جنہیں قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو نے بھی حادثے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرکے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ سی ایم نے لکھا، "بلاس پور ضلع کے جھنڈوتا اسمبلی حلقہ میں بلوگھاٹ (بھلو پل) کے قریب بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے ایک پرائیویٹ بس کے اس بڑے لینڈ سلائیڈ کی زد میں آنے کے بعد لوگوں کی موت کی افسوسناک خبر ملی ہے اور بہت سے لوگوں کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو کام شروع کیا گیا اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہوں اور پورے ریسکیو آپریشن کے بارے میں لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس حاصل کر رہا ہوں۔"
پالم پور میں بس پلے سے گر گئی
اس دوران کانگڑا ضلع کے پالم پور میں ایک پرائیویٹ بس بھی ٹکرا گئی اور پل سے گر گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 17 افراد سوار تھے۔ ان میں سے چھ زخمی ہیں اور ان کا پالم پور سول اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ حادثے میں بس ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئیں۔ پالم پور سول اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں ٹانڈہ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور دوسری گاڑی کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔