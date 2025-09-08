مہاراشٹر میں گنیش وسرجن کے دوران ڈوبنے سے 9 افراد کی موت، 12 لوگ لاپتہ
مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں گنیش وسرجن کے دوران 9 افراد ڈوب گئے جب کہ متعدد لاپتہ اور زخمی ہوگئے۔
Published : September 8, 2025 at 7:23 AM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں اتوار کو گنیش وسرجن کے دوران کم از کم نو افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے جب کہ 12 لوگ لاپتہ ہو گئے۔ یہ واقعات تھانے، پونے، ناندیڑ، ناسک، جلگاؤں، واشم، پالگھر اور امراوتی اضلاع سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ پونے ضلع میں تین الگ الگ واقعات میں پانچ افراد تیز دھارے میں بہہ گئے۔ ایک اہلکار نے بتایا، "بھاما ندی میں دو افراد بہہ گئے، جب کہ ایک اور شخص شیل پمپلگاؤں میں بہہ گیا۔ وہیں وسرجن کے دوران ایک شخص بیرواڑی میں کنویں میں گر گیا اور کھیڑ میں ایک 45 سالہ شخص پانی میں بہہ گیا جب کہ وہاں سے تین لاشیں برآمد کی گئیں۔"
ناندیڑ ضلع کے گنڈیگاؤں میں بھی تین افراد ندی میں بہہ گئے، جن میں سے ایک کو بروقت بچا لیا گیا، جب کہ دیگر دو کی تلاش جاری ہے۔ ناندیڑ پولیس نے یہ اطلاع دی۔ ناسک اور جلگاؤں اضلاع میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ ناسک میں پانچ افراد بہہ گئے جن میں سے دو کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جب کہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ جلگاؤں میں الگ الگ واقعات میں تین افراد بہہ گئے۔
تھانے ضلع کے شاہ پور تعلقہ کے منڈے واڑی کے تین لوگ بھرگوی ندی میں اس وقت بہہ گئے جب وہ گنیش مورتی وسرجن کے بعد واپس آ رہے تھے۔ شاہ پور تحصیلدار پرمیشور کسولے نے بتایا کہ ان میں سے دت نام کا شخص بچ گیا جب کہ پرتیپ منڈے کی لاش برآمد ہوئی، وہیں کلدیپ جاکرے کی تلاش جاری ہے۔
گنیش مورتی وسرجن کے دوران پالگھر ضلع بھی میں ایک ندی میں تین افراد بہہ گئے، لیکن فوری رسپانس اور Ro-Ro کشتی کی مدد سے انہیں بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ سنیچر کی سہ پہر تین بجے کے قریب نارنگی جیٹی، ویرار (مغربی) میں پیش آیا۔
ضلع واشم میں دو افراد کے ڈوبنے کی اطلاع ہے جن میں سے ایک کی لاش نکال لی گئی۔ امراوتی میں ایک شخص کی بھی ڈوبنے سے موت ہوگئی، جس کی لاش ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم نے نکالی۔
ممبئی شہر میں، جہاں وسرجن کے جلوس کئی گھنٹوں تک جاری رہتے ہیں، بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح ساکی ناکہ میں خیرانی روڈ پر اس وقت پیش آیا جب گنیش کی مورتی لٹکتے ہوئے بجلی کے تار سے ٹکرا گئی۔
ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF) اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF) کی ٹیمیں مہاراشٹر میں مسلسل بارشوں کے درمیان تعینات کی گئی ہیں۔
دریں اثنا، مدھیہ پردیش کے رائسین ضلع سے بھی ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جہاں ڈوبنے سے دو نوجوانوں کی موت ہوگئی۔ یہ دونوں لڑکے گنیش مورتی وسرجن کے دوران ایک نالے میں گر گئے تھے۔
