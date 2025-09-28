17 طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا ملزم سوامی چیتانیانند گرفتار، آگرہ کے ہوٹل میں چھپا ہوا تھا
دہلی پولیس نے سوامی چیتانیانند سرسوتی کو کل دیر رات آگرہ کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا۔
Published : September 28, 2025 at 8:54 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے سوامی چیتانیانند سرسوتی عرف پارتھ سارتھی کو کل دیر رات آگرہ سے گرفتار کیا۔ اس پر اقتصادی طور پر کمزور طبقہ (EWS) اسکالرشپ کے تحت پی جی ڈی ایم کورسز کرنے والی طالبات کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور دھوکہ دینے کا الزام ہے۔
دہلی پولیس نے سوامی چیتانیانند سرسوتی کو کل دیر رات آگرہ کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا۔ ٹیم آگرہ سے دہلی کے لیے روانہ ہوگئی ہے اور سوامی چیتنیانند سرسوتی کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
Delhi Police apprehended Swami Chaitanyananda Saraswati @ Parth Sarthy, late at night, from Agra.— ANI (@ANI) September 28, 2025
He is accused of allegedly molesting female students pursuing PGDM courses under the EWS scholarship and forgery.
(Pic Source: Delhi Police) pic.twitter.com/m2cpaRsnln
غور طلب ہے کہ ابھی کل ہی، سوامی پر مبینہ طور پر طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگانے کے معاملے میں، پولیس نے ملزم کے ذریعہ بنائے گئے ٹرسٹ سے تعلق رکھنے والے 18 بینک اکاؤنٹس اور 28 فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا، جس میں تقریباً 8 کروڑ روپے (تقریباً 80 ملین ڈالر) تھے۔ ملزمان کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔
عدالت نے درخواست مسترد کر دی
جمعہ کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے بابا کی پیشگی ضمانت کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ بابا نے اپنے خلاف درج مبینہ دھوکہ دہی، جعلسازی اور مجرمانہ سازش کے معاملے میں گرفتاری سے تحفظ مانگا تھا۔ تاہم ایڈیشنل سیشن جج ہردیپ کور نے کہا کہ موجودہ کیس کی تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ تفتیشی افسر کو درخواست گزار اور زیر حراست ملزم سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ دھوکہ دہی، سازش اور فنڈز کے غلط استعمال کی پوری زنجیر سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اپنے دیے گئے پتے پر موجود نہیں تھا اور اس کا موبائل فون بند تھا۔ الزامات کی سنگینی اور جرم کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ملزم کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
دراصل، دہلی کے وسنت کنج میں ایک آشرم کی شاخ کے ڈائریکٹر کے خلاف 15 سے زیادہ طالبات کی شکایت کے بعد چھیڑ چھاڑ اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق، 4 اگست کو وسنت کنج نارتھ پولیس اسٹیشن میں انسٹی ٹیوٹ کے ایک منتظم کی جانب سے سوامی چیتانیانند کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی، جس میں ان پر انسٹی ٹیوٹ میں ای ڈبلیو ایس اسکالرشپ اسکیم کے تحت پی جی ڈی ایم کورس کرنے والی طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔
پولیس نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران 32 طالبات کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے 17 نے مبینہ طور پر بدسلوکی، فحش واٹس ایپ/ایس ایم ایس پیغامات، اور ملزمان کی طرف سے ناپسندیدہ جسمانی رابطہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ فیکلٹی/ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرنے والی خواتین نے ملزم چیتانیانند کے مطالبات کو ماننے کے لیے اُکسایا اور دباؤ ڈالا۔
