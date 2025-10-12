لڑکیوں کی حفاظت کا مطلب صرف ان کے جسموں کی حفاظت نہیں، انہیں خوف سے آزاد کرنا بھی ہے: CJI گوائی
چیف جسٹس BR گوائی نے یونیسیف انڈیا کے تعاون سے سپریم کورٹ کی جوینائل جسٹس کمیٹی کے زیراہتمام منعقدہ سالانہ مشاورتی پروگرام سے خطاب کیا۔
Published : October 12, 2025 at 12:24 AM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) بی آر گوائی نے ہفتے کے روز کہا کہ لڑکیوں کی حفاظت کا مطلب صرف ان کے جسم کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ انہیں خوف سے آزاد کرنا بھی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا جہاں لڑکیاں وقار کے ساتھ اپنا سر بلند کر سکیں اور جہاں تعلیم اور مساوات کے ذریعے ان کی امنگوں کی پرورش ہو۔
ڈیجیٹل دور کے پس منظر میں، CJI Gavai نے آن لائن ہراساں کرنے، سائبر دھونس، اور ڈیجیٹل اسٹالنگ کے ساتھ ساتھ ذاتی ڈیٹا کے غلط استعمال اور ڈیپ فیک امیجز کی وجہ سے لڑکیوں کے خطرے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خصوصی قوانین کی تشکیل اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور فیصلہ سازوں کی تربیت کی ضرورت پر زور دیا۔
یونیسیف انڈیا کے تعاون سے سپریم کورٹ کی جوینائل جسٹس کمیٹی (جے جے سی) کے زیراہتمام منعقد "لڑکیوں کا تحفظ: ہندوستان میں ان کے لیے محفوظ اور فعال ماحول" کے موضوع پر قومی سالانہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن سے خطاب کرتے ہوئے، چیف جسٹس آف انڈیا گوائی نے رابندر ناتھ ٹیگورے کو یاد کیا،" کہ یہ بچیوں کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خلاصہ ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ وژن اس وقت تک ادھورا رہے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی لڑکی خوف میں زندگی بسر کرے گی۔ تشدد کے خوف میں، امتیازی سلوک کے خوف میں، یا سیکھنے اور خواب دیکھنے کا موقع نہ ملنے کے خوف میں۔"
سی جے آئی بی آر گاوائی نے کہا کہ جب بچی آزادی اور وقار کے ماحول میں پروان چڑھتی ہے تو یہ اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ ملک "آزادی کی جنت" پر جاگ اٹھا ہے جس کے بارے میں ٹیگور نے بہت خوبصورتی سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں بہت سی لڑکیاں آئینی اور قانونی ضمانتوں کے باوجود اپنے بنیادی حقوق اور بقا کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔
جسٹس گاوائی نے کہا کہ یہ کمزوری انہیں جنسی استحصال، استحصال اور نقصان دہ طریقوں جیسے خواتین کے اعضا کو مسخ کرنے، غذائیت کی کمی، جنس کے لیے منتخب اسقاط حمل، اسمگلنگ، اور ان کی مرضی کے خلاف بچوں کی شادی کے زیادہ خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، "اس کی حفاظت کو یقینی بنانا صرف اس کے جسم کی حفاظت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی روح کو آزاد کرنے کے بارے میں ہے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہیے جہاں وہ وقار کے ساتھ اپنا سر اونچا رکھ سکے اور جہاں تعلیم اور مساوات کے ذریعے اس کی امنگوں کی پرورش کی جائے... ہمیں ان گہرے پدرانہ رسومات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان پر قابو پانا چاہیے جو لڑکیوں کو ان کے جائز مقام سے محروم کرتی رہتی ہیں۔"
رکاوٹوں کا گہرائی سے جائزہ لینے پر زور
انہوں نے سماجی، اقتصادی اور ثقافتی رکاوٹوں کا گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا جو لڑکیوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ بیان خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزیر اناپورنا دیوی اور یونیسیف- انڈیا کی کنٹری نمائندہ سنتھیا میک کیفری کی موجودگی میں دیا۔ جسٹس گوائی نے کہا کہ آج کے ٹکنالوجی کے دور میں جہاں جدت طرازی ترقی کی تعریف کرتی ہے، وہاں یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ نئی کمزوریاں بھی لاتی ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔
جسٹس گوائی نے کہا کہ آن لائن ہراساں کرنے، سائبر دھونس اور ڈیجیٹل اسٹالنگ سے لے کر ذاتی ڈیٹا کے غلط استعمال اور ڈیپ فیک امیجز تک، دونوں چیلنجز اور مصنوعی ذہانت بڑے پیمانے پر تیار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، "پولیس افسران، اساتذہ، صحت کے پیشہ ور افراد، اور مقامی منتظمین کے لیے تربیتی پروگراموں میں ایک حساس نقطہ نظر کو شامل کرنا چاہیے، جس سے وہ ہمدردی، باریک بینی، اور سیاق و سباق کی تفہیم کے ساتھ جواب دے سکیں۔"
جسٹس B. V. Nagarathna نے کہا کہ ہندوستان میں ایک نوجوان لڑکی کو صحیح معنوں میں مساوی شہری صرف اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے جب وہ اپنے مرد ہم منصبوں کی طرح آزادی کے ساتھ جو چاہے کرنے کی خواہش رکھتی ہو، اور ایسا کرنے کے لیے اسی معیار کی حمایت اور وسائل حاصل کرے، اور اسے اپنی شناخت کی وجہ سے کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
جوینائل جسٹس کمیٹی کے ایک رکن جسٹس جے بی پارڈی والا نے کہا کہ لڑکیوں کے تحفظ کا مطلب یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر لڑکی کو برابری کے ساتھ جینے، سیکھنے اور بڑھنے کا حق حاصل ہو، امتیازی سلوک اور تشدد سے پاک ہو، جس میں لڑکیوں کے قتل اور بچوں کی شادی جیسی برائیاں بھی شامل ہیں۔ جسٹس پارڈی والا نے "بچوں کے حقوق اور قانون" پر ایک کتابچہ پیش کیا جو سپریم کورٹ کے ریسرچ اینڈ پلاننگ سینٹر نے جووینائل جسٹس کمیٹی کی رہنمائی میں تیار کیا تھا۔