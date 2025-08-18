راہل گاندھی نے ایس آئی آر کو ووٹ چوری کا نیا ہتھیار قرار دیا

اورنگ آباد/گیاجی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے پیر کو بہار میں اپنی 'ووٹ اھیکار یاترا' کے دوران الیکشن کمیشن پر حملہ جاری رکھا اور کہا کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن 'ووٹ چوری کا نیا ہتھیار' ہے۔ راہول گاندھی نے اپنی 'ووٹر رائٹس یاترا' کے دوسرے دن یہ بھی کہا کہ جمہوریت میں ہر کسی کی شرکت کو کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہونے دیا جائے گا۔
گاندھی نے دوسرے دن کا سفر اورنگ آباد کے کٹمبا سے شروع کیا اور رفیع گنج کے راستے گیاجی ضلع پہنچے۔ دوسرے دن کا سفر گیاجی شہر میں ایک میٹنگ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ کٹمبا بہار پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر راجیش کمار کا اسمبلی حلقہ ہے۔
वोट चोरी के ख़िलाफ़ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए... उमड़ा जनसैलाब 🔥#VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/XIoK3kP2wQ— Bihar Congress (@INCBihar) August 18, 2025
کانگریس کے سابق صدر کے ساتھ راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر تیجشوی یادو، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ-لیننسٹ) لبریشن کے جنرل سکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ، وکاسیل انسان پارٹی کے سربراہ مکیش ساہنی اور عظیم اتحاد کے کئی دوسرے رہنما بھی ہیں۔
دورے کے دوران گاندھی اور تیجسوی یادو نے اورنگ آباد کے مشہور دیو سوریا مندر کا دورہ کیا۔ گاندھی اور تیجسوی یادو سے ملنے کے لیے لوگ سڑکوں کے کنارے قطار میں کھڑے تھے۔
راہول گاندھی نے اپنے واٹس ایپ چینل پر کئی لوگوں سے ملاقات کی ایک تصویر شیئر کی ہے جن کے نام مبینہ طور پر ایس آئی آر کے دوران ووٹر لسٹ سے حذف کردیئے گئے تھے، حالانکہ انہوں نے لوک سبھا انتخابات میں ووٹ دیا تھا۔
वोटर अधिकार यात्रा— Congress (@INCIndia) August 18, 2025
बिहार की जनता का बेशुमार प्यार और आशीर्वाद लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
संकल्प वही है- हम बिहार में 'वोट चोरी' नहीं होने देंगे, लोगों के अधिकार नहीं छिनने देंगे।
जय लोकतंत्र 🇮🇳 pic.twitter.com/tlromJgSrM
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ایس آئی سی آر ووٹ چوری کا ایک نیا ہتھیار ہے۔ اتفاق سے اس تصویر میں میرے ساتھ کھڑے لوگ اس چوری کا 'زندہ' ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ووٹ دیا تھا، لیکن جب بہار اسمبلی انتخابات آئے، ان کی شناخت، ان کا وجود ہندوستان کی جمہوریت سے مٹ گیا۔
کانگریس لیڈر نے 70 سالہ کسان اور ریٹائرڈ فوجی راج موہن سنگھ، 35 سالہ دلت خاتون عمروتی دیوی، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ دھنجے کمار بند، 45 سالہ سابق منریگا ورکر سیتا دیوی (45) اور سابق منریگا ورکر راجو دیوی سے ملاقات کی۔ان کے علاوہ راہول گاندھی نے مزدور محی الدین انصاری سے ملاقات کی۔ان کے مطابق، ان کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے لوک سبھا انتخابات میں ووٹ دیا تھا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت انہیں بہوجن اور غریب ہونے کی سزا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، نہ انہیں ووٹ کا حق ملے گا، نہ شناخت رہے گی اور نہ حقوق رہیں گے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ سماجی تفریق اور معاشی حالات کی وجہ سے یہ لوگ نظام کی سازش کے خلاف لڑنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص ایک ووٹ کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
#WATCH | बिहार: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कांग्रेस की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पूजा की। pic.twitter.com/vcTiHhiZp6— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2025
کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ حقوق کی تقسیم اور جمہوریت میں سب کی شراکت کا سوال ہے۔ ہم اسے کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے۔ بعد میں انہوں نے اورنگ آباد میں کچھ لوگوں سے ملاقات کا ویڈیو جاری کیا جن کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کردیئے گئے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ بہار میں گزشتہ 4-5 انتخابات میں ووٹ دینے والے لوگوں کے ووٹ بھی چرائے گئے تھے۔ اور وجہ پوچھی تو ایک ہی جواب ملا کہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ راہل گاندھی نے زور دے کر کہا کہ یہ غریبوں کے حقوق کی لڑائی ہے۔ ہم نہیں رکیں گے۔ ہم ووٹ چوری روکیں گے۔
پیر کو کانگریس نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کمیشن کو سپریم کورٹ میں حلف نامہ دینا چاہئے کہ ووٹر لسٹ میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کے بعد ہم بھی حلف نامہ دیں گے جس میں تضاد ہے۔
پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ پون کھیرا نے کہا کہ کانگریس گیانیش کمار گپتا کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ گیانیش کمار نے اتوار کو کہا تھا کہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی یا تو اپنے دعوے کے بارے میں حلف نامہ دیں یا معافی مانگیں۔