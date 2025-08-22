ETV Bharat / bharat

سنبھل مسجد معاملہ: سپریم کورٹ نے 25 اگست تک جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کا حکم دیا

سنبھل جامع مسجد کمیٹی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پیر تک جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا۔

سنبھل مسجد معاملہ: سپریم کورٹ نے 25 اگست تک جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کا حکم دیا
سنبھل مسجد معاملہ: سپریم کورٹ نے 25 اگست تک جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کا حکم دیا
ETV Bharat Urdu Team

Published : August 22, 2025

Updated : August 22, 2025

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو سنبھل مسجد تنازع میں 25 اگست تک جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کا حکم دیا اور ہندو درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کرکے جواب طلب کیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندورکر کی بنچ نے یہ حکم جاری کیا۔ یہ معاملہ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اے ایس چندورکر پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ سماعت کے دوران، سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے استدلال کیا کہ ہائی کورٹ نے عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق ایکٹ کے باوجود مقدمہ کو منسوخ نہیں کیا۔

بنچ نے پوچھا کہ کیا اس معاملے کو عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون سے جوڑنا چاہئے، جس پر ہندو فریقوں کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ عبادت گاہوں کے قانون سے متعلق مسئلہ اس معاملے میں پیدا نہیں ہوا اور سنبھل مسجد ایک یادگار ہے جسے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) نے محفوظ کیا ہے اور یہ ایکٹ کے دائرہ کار سے باہر ہے۔

بنچ نے عرضیاں سننے کے بعد پیر تک جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت عظمیٰ الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر اپیل کی سماعت کر رہی تھی۔ ہائی کورٹ نے شاہی جامع مسجد اور مندر تنازعہ میں سنبھل کی ایک عدالت کے ذریعہ دیے گئے سروے کے خلاف کمیٹی کی عرضی کو خارج کر دیا تھا، اور سروے کے لیے سیول کورٹ کی ہدایت کو برقرار رکھا تھا۔

مسجد کمیٹی نے گزشتہ سال 19 نومبر کو سیول جج کے اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں مغل دور کی مسجد کا سروے کرنے کو کہا گیا تھا۔ کمیٹی نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال 24 نومبر کو کیا گیا دوسرا سروے غیر قانونی تھا کیونکہ سیول کورٹ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

