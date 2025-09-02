نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے کارکن عمر خالد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عمر خالد شمال مشرقی دہلی فسادات کی سازش سے جڑے ایک معاملے میں ستمبر 2020 سے جیل میں ہیں۔ ان کی ساتھی بنوجیوتسنا لہری نے منگل کو کہا کہ وہ اب سپریم کورٹ جائیں گے کیونکہ یہ واحد آپشن بچا ہے۔
جواہر لال نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (جے این یو ایس یو) نے خالد کی گرفتاری کے پانچ سال مکمل ہونے پر 13 ستمبر کو یکجہتی مارچ کا اعلان کیا۔ جے این یو کے ایک سابق ریسرچ اسکالر عمر خالد سب سے پہلے اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب فروری 2016 میں یونیورسٹی کیمپس میں مبینہ طور پر اشتعال انگیز نعرے لگانے کے الزام میں دیگر طلباء کے ساتھ ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
بنوجیوتسنا لہری نے کہا کہ، "کسی کو بغیر کسی مقدمے کے پانچ سال تک جیل میں رکھنا اپنے آپ میں ضمانت کی بنیاد ہے۔ لیکن خالد کی درخواست کو ہائی کورٹ نے دوبارہ مسترد کر دیا ہے۔ ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ شہری ہونے کے ناطے، ہم انصاف کے لیے صرف عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہی واحد آپشن رہ گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں مستقبل قریب میں انصاف ملے گا،"۔
جے این یو ایس یو کے صدر نتیش کمار نے الزام لگایا کہ طلبہ کارکنوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے جب کہ تشدد بھڑکانے کے ذمہ دار آزاد ہیں۔
انہوں نے الزام لگایا کہ، "یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کو ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ دہلی فسادات کے اصل مجرم اب جیل سے باہر ہیں، اور ان میں سے کچھ حکومت میں وزیر اور ایم ایل اے ہیں۔ طلباء کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جب کہ اہم مجرم آزاد گھوم رہے ہیں اور انہیں بہت عزت دی جاتی ہے،" ۔
کمار نے کہا کہ 13 ستمبر کو، عمر خالد کو گرفتار ہوئے پانچ سال ہو جائیں گے اور "ہم اس دن یکجہتی کے لیے مارچ کریں گے جیسا کہ ہم ہر سال کرتے ہیں،"۔
38 سالہ خالد کو دسمبر 2022 میں ایک ہفتے کے لیے اور پھر دسمبر 2024 میں دوبارہ اسی مدت کے لیے عبوری ضمانت دی گئی تھی۔
فروری 2024 میں، خالد نے اپنے وکیل کپل سبل کے ساتھ "حالات میں تبدیلی" کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی اور کہا کہ وہ ٹرائل کورٹ میں اپنی قسمت آزمائیں گے۔
اس سے پہلے دن میں، ہائی کورٹ نے فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت خالد، شرجیل امام اور سات دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔
ٹرائل کورٹ کے حکم کو برقرار رکھتے ہوئے، بنچ نے استغاثہ کی اس دلیل کو قبول کیا کہ تشدد بے ساختہ نہیں تھا بلکہ ایک "منحوس مقصد" کے ساتھ "سوچی سمجھی سازش" کا نتیجہ تھا۔
دہلی پولیس نے ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ خالد، امام اور دیگر شریک ملزمان کی طرف سے دی گئی تقریروں میں شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے)، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی)، بابری مسجد، تین طلاق اور کشمیر کے حوالہ دیا گیا تھا، جس کا مقصد مبینہ طور پر خوف اور تقسیم پیدا کرنا تھا۔
سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ خالد، امام اور دیگر کے خلاف یو اے پی اے اور آئی پی سی کی کئی دفعات کے تحت بدامنی پھیلانے میں ان کے مبینہ کردار پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
