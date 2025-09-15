وقف قانون پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، وقف ترمیمی ایکٹ کو معطل کرنے سے انکار، کچھ دفعات پر روک
وقف ترمیمی ایکٹ کیس میں سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنادیا۔ عدالت نے وقف ترمیمی ایکٹ کی تمام شقوں پر روک لگانے سے انکار کردیا۔
Published : September 15, 2025 at 12:15 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو پورے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کو معطل کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن قانون کی کچھ دفعات پر روک لگانے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس اے جی مسیح کی سربراہی میں بنچ نے یہ حکم سنایا۔ بنچ کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ بنچ نے محسوس کیا کہ قانون کی تمام شقوں کو روکنے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے۔
بنچ نے کہا کہ اس نے اس شق پر روک لگا دی ہے جس نے کلکٹر کو یہ تعین کرنے کا حق دیا ہے کہ وقف قرار دی گئی جائیداد سرکاری ملکیت ہے یا نہیں اور اس کے مطابق کوئی حکم جاری کر سکتا ہے۔ بنچ نے کہا، 'ہم نے پایا ہے کہ کلکٹر کو جائیداد کے حقوق کا تعین کرنے کی اجازت دینا اختیارات کی علاحدگی کے اصول کے خلاف ہے۔ ایگزیکٹیو کو شہریوں کے حقوق کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے ہدایت کی ہے کہ جب تک نامزد افسر کی طرف سے نتائج پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا جاتا، جائیداد کے قبضے یا حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔'
Supreme Court puts on hold the provision in the Waqf Amendment Act 2025 that a person should be a practitioner of Islam for 5 years to create a Waqf. Supreme Court says the provision will be stayed till rules are framed on determining whether a person is a practitioner of Islam.… pic.twitter.com/fxoKeiKjFk— ANI (@ANI) September 15, 2025
#WATCH | Delhi: Advocate Anas Tanweer (petitioner who filed plea challenging Waqf Act) says, " the supreme court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. they have not stayed all the provisions, or the complete act, but certain provisions… https://t.co/phsjpJSuXV pic.twitter.com/qVhJ6JiIjX— ANI (@ANI) September 15, 2025
#WATCH | Congress MP Imran Pratapgarhi says, " this is a really good decision. the supreme court has reined in the conspiracy and intentions of the government. people who donate their land were fearful that the government would attempt to grab their land. this is a relief to… https://t.co/phsjpJSuXV pic.twitter.com/Lxog9rnXqn— ANI (@ANI) September 15, 2025
بنچ نے کہا کہ کسی شخص کو وقف کے طور پر اپنی جائیداد وقف کرنے سے پہلے پانچ سال تک اسلام کی پیروی کرنے کی شرط پر اس وقت تک روک لگا دی گئی ہے جب تک ریاستی حکومت یہ فیصلہ کرنے کے لیے قوانین نہیں بناتی کہ آیا کوئی شخص کم از کم پانچ سال سے اسلام کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں۔ بنچ نے کہا کہ اس انتظام کے بغیر یہ انتظام طاقت کے من مانی استعمال کو فروغ دے گا۔
مزید تفصیلات آنا باقی ہے!