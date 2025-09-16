جس قبائلی اراضی کو وقف املاک کے طور پر اعلان کرنے پر روک لگا دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے اس شق پر روک لگانے سے کر دیا انکار
پانچویں شیڈول یا چھٹے شیڈول کی دفعات کے تحت درج فہرست قبائلی ممبران کی کسی بھی اراضی کو وقف جائیداد قرار نہیں دیا جائے گا۔
Published : September 16, 2025 at 6:56 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو اس شق پر روک لگانے سے انکار کر دیا جس میں قبائلی اراضی کو وقف املاک کے طور پر اعلان کرنے پر روک لگا دی گئی تھی۔ ترمیم شدہ وقف ایکٹ کا سیکشن 3E، جس میں لکھا ہے: "شیڈولڈ یا ٹرائبل ایریا میں کسی بھی اراضی کو وقف قرار دینے پر پابندی۔ اس ایکٹ یا کسی دوسرے قانون میں کسی بھی چیز کے موجود ہونے کے باوجود، پانچویں شیڈول یا چھٹے شیڈول کی دفعات کے تحت درج فہرست قبائل کے ممبروں کی کسی بھی اراضی کو وقف جائیداد قرار نہیں دیا جائے گا۔"
چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس اے جی مسیح کی بنچ نے کہا کہ یہ بات قابل غور ہے کہ درج فہرست قبائل عام طور پر اور ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں رہنے والے خاص طور پر، جن پر آئین کی پانچویں اور چھٹی فہرست لاگو ہوتی ہے، معاشرے کے سب سے پسماندہ اور کمزور طبقوں میں سے ایک ہیں اور آسانی سے استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں۔
پانچواں شیڈول گورنر کو دیتا ہے اختیار
بنچ نے کہا کہ پانچواں شیڈول خود گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں درج فہرست قبائل کے لوگوں کے درمیان اراضی کی منتقلی پر پابندی یا پابندی سمیت دیگر قوانین بنائے۔ بنچ نے کہا کہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جے پی سی نے پایا کہ ایسے بہت سے معاملات ہیں جن میں آئین کے پانچویں اور چھٹے شیڈول کے تحت آنے والے قبائلی علاقوں کی زمین کو وقف جائیداد قرار دیا گیا ہے۔
ٹرائبل وقف کا اعلان ثقافتی اقلیتوں کے وجود کے لیے سنگین خطرہ
بنچ نے آگے مزید کہا، "یہ بھی پایا گیا کہ ان علاقوں میں وقف کا اعلان ان ثقافتی اقلیتوں کے وجود کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، جن کی مختلف مذہبی رسومات ہیں اور جو اسلامی مذہب کے تحت طے شدہ مذہبی طریقوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔" بنچ نے کہا، لہٰذا، جے پی سی نے مشاہدہ کیا کہ آئین بنانے والوں کے ذریعہ تصور کردہ تحفظات کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جانا چاہیے۔
درج فہرست قبائل کے مفادات کے تحفظ کے واضح مقصد
سپریم کورٹ نے کہا۔ "اس کے مطابق، ہمارا خیال ہے کہ ترمیم شدہ وقف ایکٹ کی دفعہ 3D جیسی شق، جسے ہمارے ملک کے سب سے پسماندہ اور کمزور طبقوں میں سے ایک، یعنی درج فہرست قبائل کے مفادات کے تحفظ کے واضح مقصد کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مقصد کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا، اس طرح کی فراہمی کو بنیادی طور پر صوابدیدی قرار نہیں دیا جا سکتا تاکہ یہ نافذ رہے۔"