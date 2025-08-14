ETV Bharat / bharat

ساورکر ہتک عزت کیس: راہل گاندھی پر جھوٹ بولنے کا الزام - SAVARKAR DEFAMATION CASE

ستیہکی ساورکر نے راہل گاندھی پر ساورکر ہتک عزت مقدمے میں جھوٹی گواہی دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کی درخواست کی۔

ساورکر ہتک عزت کیس: راہل گاندھی پر جھوٹ بولنے کا الزام
ساورکر ہتک عزت کیس: راہل گاندھی پر جھوٹ بولنے کا الزام (Rahul Gandhi (File/IANS))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read

پونے: ونائک دامودر ساورکر کے خلاف مبینہ تبصروں پر راہل گاندھی کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں شکایت کنندہ ستیہکی ساورکر نے عدالت میں درخواست دائر کی، جس میں کانگریس لیڈر کے خلاف 'جھوٹی گواہی' کے تحت جھوٹ بولنے کا مقدمہ چلانے کی درخواست کی گئی ہے۔

ممبران پارلیمنٹ اور ایم ایل ایز کے لئے خصوصی عدالت کے سامنے دائر درخواست میں، راہل گاندھی پر ایک ویڈیو کلپ کے سلسلے میں "جھوٹے اور گمراہ کن بیانات" دینے کا الزام لگایا گیا۔ ستیہکی نے دعوی کیا کہ راہل گاندھی نے ہندوتوا نظریہ کے خلاف ہتک آمیز ریمارکس کئے ہیں۔

ستیہکی ساورکر کی جانب سے ایڈوکیٹ سنگرام کولہاٹکر کی طرف سے دائر عرضی میں کہا گیاکہ ’’ملزم نے گزشتہ ماہ ایک درخواست دائر کی تھی جس میں شکایت کی گئی تھی کہ اسے ہتک آمیز ویڈیو موصول نہیں ہوا ہے...‘‘۔ لیکن راہل گاندھی کے وکیل نے اعتراف کیا کہ اس نے شکایت کنندہ کے ذریعہ تیار کردہ تمام دستاویزات (جس میں ہتک آمیز تقریر والی سی ڈی بھی شامل ہے) حاصل کی ہے۔ اس کے باوجود، راہل گاندھی کی درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں یہ ویڈیو موصول نہیں ہوا۔

درخواست میں کہا گیاکہ ’’یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ملزم شکایت کنندہ کے لگائے گئے الزامات سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ملزم کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو اور تقریر موجودہ شکایت کی جڑ ہے۔‘‘ ساورکر کے بھتیجے ستیہکی ساورکر نے راہل گاندھی کے خلاف ہتک عزت کی شکایت درج کرائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ مارچ 2023 میں لندن میں کی گئی تقریر میں، کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا تھا کہ وی ڈی ساورکر نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ انہوں نے اور ان کے پانچ سے چھ دوستوں نے ایک مرتبہ ایک مسلم شخص کی پٹائی کی تھی۔

شکایت میں دعویٰ کیا گیا کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا اور وی ڈی ساورکر نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔

